柯文哲推檢舉平台　黃揚明揭：民眾黨連「廉政公約」都還沒訂

▲柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

民眾黨近期不斷被翻出黨籍幹部黑底染黃爭議，衝擊黨主席柯文哲選情，柯文哲13日宣布，會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員。資深媒體人黃揚明則說，「民眾黨成立4年，竟還沒訂定『廉政公約』？」

黃揚明昨（13）日在臉書發文表示，民眾黨主席柯文哲舉辦「建立外部第三方檢舉平台記者會」，不過他的疑問是，無論透過什麼平台檢舉、移送，民眾黨處理違紀案的法源都還是該黨章程的第23條，定議中央評議委員會的權責，以及該黨的「紀律評議裁決條例」，目前該黨官網最新修正版本是去年5月的版本。

黃揚明提到，該黨「紀律評議裁決條例」第17條規定中提到，「本黨從政公職人員，違反『廉政透明公約』（待補，參考北市府公約）者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分」，但他從民眾黨官網上，找不到任何該黨訂定的「廉政透明公約」相關內容，他向民眾黨人士打聽是否有訂定相關公約，也沒有得到肯定的解答。

黃揚明指出，民眾黨已經成立滿4年，要用「草創」的理由來敷衍稱還沒空訂定，是說不過去的，他向柯文哲喊話，「在建立第三方檢舉平台機制前，是否該先花點功夫去建構專屬貴黨的『廉政透明公約』？」