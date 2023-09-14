威力彩頭獎上看5.7億遇鬼門關！4生肖4星座偏財旺　最佳下注時段曝

▲威力彩連槓23期，今晚頭獎上看5.7億。（圖／記者許力方攝）



記者崔子柔／綜合報導

威力彩連23槓，預估本期（9/14）銷售1.5至1.7億元，頭獎累積上看5.7億元。今日開獎又遇鬼門關，命理師小孟表示，4星座4生肖偏財運旺盛。

小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文表示，財運佳的生肖分別是「兔、龍、馬、狗」，財神方位在西南方，當天最佳下注時段為11時至15時、19時至20時。

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另針對偏財運旺盛的星座，小孟老師指出，分別為「處女座、獅子座、雙子座、牡羊座」：

第4名處女座

太陽移入本命元辰宮位的處女座，財富能量旺盛，能招來好運財氣，建議下注前冥想金色的龍或兔子，說不定會有好事發生。

第3名獅子座

金星飛轉進入獅子座的本命宮，顯示獅子座的財運飽滿充足，建議下注前在紅包袋內放一張1000元和一條紅線，象徵綁住源源不絕的財富。

第2名雙子座

火星加快移入偏財投資宮位，並進入五宮，顯示週四適合藉由家人來幫忙下注，藉由家人的財運來引進自身財氣。

第1名牡羊座

太陽加速移入牡羊偏財宮位，建議下注前可以喝完代表太陽的「黃色飲料」再下注，如芒果汁、西瓜汁、楊桃汁，藉由太陽能量能吸收大量財氣入庫，帶旺財運。

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