欠國庫150萬被管收！工程老闆慌了...連夜籌70萬換自由

▲工程公司欠稅149萬元拒繳，許姓實際負責人遭聲請管收獲准，一個晚上急籌70萬換自由。（圖／行政執行署台南分署）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一家工程公司在102至104年度間，陸續欠下營業稅、所得稅等，經過移送行政執行署台南分署強制執行後，還積欠將近150萬，調查發現公司多筆金流合計共3千多萬，許姓負責人卻遲遲拖延拒絕繳納欠款，台南分署昨（12）日下午通知許男到場，並經法院裁定管收，才知事情大條的許男，趕緊籌措70萬換取自由，剩下的簽下擔保書約定按月攤還，今天一早獲釋。

位於台南市西港區一家工程股份有限公司，滯欠102年度營業稅罰鍰、104年度營業稅、103、104年度營利事業所得稅，經南區國稅局佳里稽徵所移送行政執行署台南分署強制執行後，該公司還欠餘149萬4185元。

行政執行官林仲立調查發現，該公司負責人雖登記為林姓女子，但56歲許姓男子才是實際負責人，公司並且在103年至104年間，自公司銀行帳戶轉入林女個人帳戶達1千多萬，執行官訊問其資金流向，許男稱因為公司跳票信用不佳，為怕強制執行，所以使用林女帳戶，並提出有關帳冊資料，但執行官由許男提出之帳本中查出，資金去向有部分其實是償還私人借貸、車貸及卡費。

此外，該公司於103年至104年間以開立公司支票之方式，給付第三人達2千多萬元，其中多達千萬元同樣是清償許男個人債務，執行官訊問時，許男則辯稱係為公司營運向第三人借錢等語。

台南分署於9月12日將許男通知到場，執行官訊問後，認定許男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等事由，當場留置許男，並將許男移送台南地方法院聲請管收，法官於當日下午裁准。

許男見事態演變至此，只好乖乖籌錢換取自由，經過一個晚上先繳交70萬，剩下的以每月5萬分期繳納，並簽下擔保書，今日獲釋得以返家。