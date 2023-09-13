南投稅務局臉書辦「兔轉乾坤行大運」抽獎　留言答題有機會拿禮券

▲南投縣稅務局於臉書粉絲團推出「兔轉乾坤行大運」抽獎活動，網友參考圖卡回答問題即有機會獲獎。（圖／翻攝「投稅洽洽」臉書粉絲團）

記者高堂堯／南投報導

南投縣稅務局為增進民眾對租稅的認識、以維護自身權益，即日起舉辦臉書留言抽獎活動，獎項有「幸運獎—超商禮券200元」6名及「加碼獎—超商禮券500元（超過1500人加抽1份）」，將於10月2日前抽出並公布於該局粉絲專頁。

縣府稅務局指出，「兔轉乾坤行大運」Part3活動期間自即日起至9月22日止，民眾可至該局臉書「投稅洽洽」粉絲團參加活動，只要按讚加入粉絲團，先看「圖卡」內容再留言回答相關稅務問題，並tag兩位好友參加即可，問題如下：

1.設籍人受疫情影響，因出境逾2年戶籍於109年至110年間遭遷出者，致110年及111年經稅務局改按一般用地稅率課徵地價稅之案件，土地所有權人如符合規定可於112年9月22日前提出申請恢復適用自用住宅用地稅率（2‰）課徵地價稅，逾期申請不予適用，對不對？

2.近日受颱風影響，若發生災害損失，可向地方稅捐稽徵機關申請房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅租稅減免，對不對？

稅務局表示，該局臉書粉絲團（https://www.facebook.com/nantoutax）將不定期舉辦抽獎活動，歡迎民眾按讚加入，即時掌握第一手稅務資訊、節稅撇步及租稅宣導活動，還有機會中獎；如有任何活動相關問題，歡迎撥打免費服務電話0800-496969洽詢。