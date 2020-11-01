航照影像3D立體還原！解鎖「誰是空中紀錄者？」送500元超商禮券

▲航照影像3D立體還原！解鎖「誰是空中紀錄者？」送超商禮券。（圖／翻攝農林航空測量所「誰是空中紀錄者？」）



記者許展溢／台北報導

農林航空測量所網路互動活動「誰是空中紀錄者？」上線了，農航所表示，發揮巧思利用記憶翻牌小遊戲增添趣味性，將航空攝影、測量製圖、圖資供應及航照判釋等四大重點服務項目介紹給民眾，並結合手繪卡牌元素抓住大眾眼球。

農航所說明，自民國43年成立以來，從農業、林業等自然資源到國內各項重大建設，皆扮演航空測量與紀錄的重要角色，過往今昔，用最全面的航空攝影技術俯視台灣每一片土地。再將2D航照影像，利用專業儀器，完整還原航照影像到3D的立體空間影像。

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▲航攝影像圖資瀏覽服務平台。（圖／翻攝農林航空測量所）



農航所指出，這些航照圖資同時也全面對外提供，不但能為民眾找回土地原貌的證明，解決許多土地糾紛與災後重建的問題，也是社會歷史變遷研究的最佳寶庫！航照判釋則是森林資源輔助調查、災害情資分析的最佳利器，提供真實有效的數據與資訊，有效幫助政府相關單位施政判斷的效率與正確性。



農航所表示，「誰是空中紀錄者？」互動遊戲活動時間至11月25日，完成活動挑戰後還可抽大獎，「頭獎」能獲得超商禮券500元，貳參獎個別為超商禮券300元 （2名）、100元（9名），還有加碼獎勵。特別獎LINE Points 10點2000組，數量有限送完為止。 參與「誰是空中紀錄者？」活動，請直接點選網頁連結，相關消息可至農林航空測量所官方網站。