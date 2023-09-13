陸多地對特斯拉「存在戒心」　車主充電被阻、禁上高架橋...

▲特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車出廠。（資料圖／翻攝新華社）

文／中央社

中國多地對特斯拉電動車行車設限，網友指出除警方禁止在公共充電樁上充電、也不准停放車站內，更被禁上高速道路；評論認為，中國反間諜潮下，特斯拉的哨兵模式及收集數據功能是戒心主因。

中國限制特斯拉（Tesla）措施越來越多，11日一名車主在公共充電樁充電時，被警察阻撓，車主問3名警察為何不准他充電，又多次要求警察出示相關法律依據，但警察一言不發。

上週在杭州市，警察攔截一台特斯拉，禁止車主駛上高架橋，但其他車輛可以通行；而在武漢，鐵路公安發文車站內不准停放特斯拉。更早之前，湖南省岳陽三荷機場停車場入口，一塊告示牌顯示「涉密管制區域禁止特斯拉入內」。

美國自由亞洲電台12日報導，分析認為，中國反間諜潮下，特斯拉成為針對目標。

安徽前檢察官沈良慶受訪時表示，懷疑中國多地的作法與現時反間諜過分敏感有關，且相信不單是特斯拉還是蘋果手機，戒心覆蓋面可能更廣。

他說，現在抓間諜搞得風聲鶴唳、人人自危，對於智慧手機、特斯拉這種自動化程度比較高的，當局應該有反監控的考慮。

特斯拉有「哨兵模式」監控，被視為可能有洩密的風險，即使特斯拉先前解釋指所有在中國市場銷售車輛所產生的數據，都會存儲在中國境內，但似乎多地政府還是存有戒心。

有網友留言表示，如果需要管制特斯拉，首先應提供明文規定告知，並對於其他電動車也應該一視同仁，先前特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）訪中這麼受歡迎，現在開特斯拉處處碰壁，「到底要不要外資企業呢」？

北京師範大學法學院教授、亞太網路法律研究中心主任劉德良接受陸媒訪問則認為，用戶數據並不等同於隱私，但智慧型汽車收集這些數據只能用於與行車相關的增值服務。如果一概而論不允許收集數據，智慧化的服務也無從談起。