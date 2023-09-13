劉仁照唯一會計師背景參選人　賴清德：相信財經力量照亮桃園！

▲副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦近日陪同平鎮龍潭民進黨籍立委參選人劉仁照出席平鎮、龍潭後援會成立。（圖／劉仁照競選辦公室）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦近日陪同平鎮龍潭民進黨籍立委參選人劉仁照出席平鎮、龍潭後援會成立。鄭文燦指出，劉仁照是唯一有會計師資格、財經背景的候選人；而賴清德則認為，在他會計師跟議員的兩個身份相輔相成下，相信可以透過財經力量，照亮桃園的未來。

鄭文燦表示，八年前大家用選票支持鄭文燦，讓桃園有許多改變，龍潭平鎮也有許多進步，鄭文燦特別感謝賴清德在當行政院長時，對桃園的支持。他細數許多龍潭平鎮的建設，多爲賴清德副總統擔任行政院長時核定，鄭文燦強調劉仁照上任議員時，就積極爭取桃園的建設，他是唯一有會計師資格、財金專業背景的立法委員候選人，他會監督也會爭取預算。

賴清德則提到，劉仁照是大桃園地區唯一參選具財經背景，會計師資格的候選人，劉仁照過去擔任會計師審計財報，擔任議員監督預算，這兩個身份，彼此相輔相成，相信能夠運用會計師的專業，以財經的力量照亮桃園的未來。

賴清德也說，劉仁照是三個孩子的父親，且有十年以上議員的資歷，是十分優質的立委候選人，劉仁照的當選代表在地優秀年輕人有機會出頭，更代表年輕人的未來充滿希望。他指出，桃園人口從205萬人增至230萬人，照這樣的趨勢不變、6年內桃園人口將會超過台北市。最後，他期許劉仁照，未來進入國會繼續爭取地方建設、打通交通的任都二脈。

對於桃園的第五選區，國民黨則是由現任立委呂玉玲力拼連任，而民進黨這次推出劉仁照，民眾黨則是由現任立委賴香伶出戰。

▼副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦近日陪同平鎮龍潭民進黨籍立委參選人劉仁照出席平鎮、龍潭後援會成立。（圖／劉仁照競選辦公室）

