巴西進口蛋淪為「即期品」　專家提醒：近期小心買到臭雞蛋

▲效期將屆的進口巴西蛋流入市面，業者提醒小心買到臭雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

超思公司進口的巴西蛋爭議不斷，由台農蛋品供應的洗選蛋，因「誤標效期」昨宣布全面下架回收，農業部則宣稱目前市面上的巴西蛋，有效期間是9月24日至9月27日間，所以安全無虞。但有蛋行業者批評，巴西蛋飄洋過海來台，鮮度早該打折扣，況且現在有效期限僅剩10多天，根本就是「即期品」，提醒消費者應避免購買。

農業部昨聲稱，國內最後一批巴西雞蛋是在5月25日至5月27日間進口，可保存120天，因此有效期間是9月24日至9月27日間，也就是目前市面上所有的巴西雞蛋都是合格，安全在有效期間之內，消費者可以安心食用。

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不過，在北部經營蛋行的業者指出，進口雞蛋爭議不斷，因先前泰國雞蛋發霉、臭蛋事件頻傳，邊境攔檢從土耳其、巴西進口的雞蛋也接連出包，加上國內蛋價回穩，進口蛋已經沒有價格優勢，導致市場買氣差，之前就傳出有進口業者為了消庫存，供餐飲、零售用的箱蛋不惜低價售出，此外，最近很多消費者也反映，在超市賣場買的洗選蛋，回去打蛋時都發現蛋黃全散了，甚至出現臭蛋、同一盒盒裝蛋卻大小不一等情況。

該名業者還說，影響蛋品保鮮的主因除了時間外，就是溫度和濕度，一般冷藏室有除濕功能，可以保鮮一個月不成問題，如果有冷鏈用更低溫的倉庫，可以放到三、四個月不至於壞掉，但前提是全程冷鏈，如果上蠟隔絕濕氣當然可以更久些，不過，這種包模蛋多半是純加工用，不太會到市面販售，因為這種蛋談不上鮮度，而蛋黃應該也早就分解散掉了。

在新北市經營蛋行的謝姓業者提醒消費者，如果最近坊間出現每斤低於50元的雞蛋，可能就是低價出清的進口蛋，最好避免購買；此外，可從雞蛋的外觀來判斷雞蛋是否新鮮，如果是新鮮雞蛋，通常蛋殼的表面是光滑的，幾乎看不見氣孔，也不會有水痕；但如果蛋殼表面過於粗糙、或蛋殼表面有明顯的水紋，可能就是存放過久的雞蛋，建議有過敏體質者要盡量避免食用。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，農業部冷鏈庫存的巴西雞蛋都賣給加工端業者了，目前官方庫存已經沒有巴西蛋，但民間業者可能還有沒銷售完的巴西蛋，目前都還在效期內，只要在保鮮期內還是可以箱蛋和洗選蛋形式出售。