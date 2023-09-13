丈夫離奇死亡後「遺體被火化」　她疑醫院毀屍滅跡...結局讓人傻眼！

▲事發醫院的太平間。（圖／翻攝自微博／鳳凰網）



記者林郁婷／綜合報導

山東青島一名女子的丈夫因胰腺炎住院8天，出院前突然死亡，死後3天又在家屬不知情的情況下，遺體被拉去火化，女子懷疑醫院是在「毀屍滅跡」，而院方則解釋，是另一位家屬錯把女子丈夫認成自己的爸爸，對於醫院的說法，女子無法接受，目前已經報警。

據《鳳凰網》報導，趙姓女子表示，丈夫今年45歲，上個月28日晚上因肚子痛到青島即墨區中醫院急診，當下被判定為胰腺炎需要住院，之後醫生通知9月6日就能出院，然而就在出院前一天，丈夫卻離奇死亡。

趙女透露，「當天（9月5日）他感覺稍微好一點，因為第二天就要出院，他朋友就用輪椅推著他出去散步，離醫院很近，就在醫院斜對面的體育場溜圈。晚上9點多鐘，他只喝了一點稀飯，喝著喝著，人就不行了。」

趙女指出，丈夫被醫生宣布搶救無效去世，但是她不想放棄，一直堅持到凌晨1點，仍然回天乏術，「醫院說死因不是肺栓就是心梗，具體死亡證明還沒顧得上去開。」

▲死者生前的門診病歷。（圖／翻攝自微博／鳳凰網）



趙女曬出丈夫的門診病歷，被診斷為急性胰腺炎、高血壓、腎功能不全，但她認為醫院存在醫療疏失，「9月3號拍CT顯示他的心臟和腎已經有問題了，我去諮詢過醫生，說他的心臟和腎臟都不好。其實像我丈夫這種剛開始住院，他就不是單純的胰腺炎，他應該住重症監護室的，我們懷疑醫院對我丈夫治療不當，造成我丈夫突然病亡。」

因為懷疑丈夫的死有問題，原本準備走司法程序，於是趙女先將遺體送到太平間存放，沒想到3天後卻被醫院通知遺體已經拉去火化，讓她非常生氣，「我一點都不知道，他們醫院說拉出去火化了，我是當事人家屬，我卻毫不知情，我就懷疑醫院是在『毀屍滅跡』，我丈夫的遺體就這麼沒有了！」

青島市即墨區中醫醫院保衛科趙姓科長表示，趙女丈夫的遺體被另一位死者的兒子認錯，「因為冷凍的時間長了，臉上都有霜，看不出來，打開一看，認錯了，給錯認成他爹了」，從太平間拉出來後，有經過醫院審核，至於醫院有沒有責任，「讓派出所定吧，殯儀館那邊沒有責任」。

趙姓科長也透露，「我們醫院現在也報警了，好像在處理當中，公安已經介入調查完」，所有監視器畫面也都送交到派出所，此事還有許多疑點，他願意和趙女進行協商以及幫忙打官司，「醫院已經匯報上去了，區委區政府，民政局、司法局全都在落實」。

趙女事發第二天在網路上發文求助，「我現在真的是走投無路了」，已經向派出所報警，截至11日，醫院都沒有給出書面回覆，也沒有通報如何處理，「只是讓趙科長在這安撫我，我本來今天（9月11日）下午打算去青島市即墨區衛健局投訴」。