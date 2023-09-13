快訊／iPhone 15 Pro鈦金屬4色售價3萬6900起　9／15開放預購

▲iPhone15 Pro 售價36900元起，9月15日晚上8點開放預購。（圖／蘋果官網）

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果秋季發表會在台灣時間13日凌晨1點登場，公開最新的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max系列規格，其中iPhone 15 Pro售價為36900元起、iPhone 15 Pro Max售價為44900元起，9月15日晚上8點開放預購，9月22日開始發售。

蘋果表示，iPhone 15 Pro／Pro Max 採用鈦金屬邊框設計，讓iPhone 15 Pro／Pro Max擁有該系列史上最輕的重量及最窄的邊框設計，螢幕尺寸分別為iPhone 15 Pro的6.1英吋、iPhone 15 Pro Max的6.7英吋。

▲iPhone15 Pro搭載A17 Pro晶片，效能表現更勝以往。（圖／蘋果官網）

不論是iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max均搭載A17 Pro晶片，是首款採用 3 奈米製程晶片的智慧型手機，讓手機的效能表現更勝以往，同時還加入了光追功能，讓遊戲畫面表現更加出色、逼真。

顏色方面，iPhone 15 Pro／Pro Max共有四種選擇，分別是原色鈦金屬、藍色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬。iPhone 15 Pro售價為36900元起、iPhone 15 Pro Max售價為44900元起，9月15日晚上8點開放預購，9月22日發售。

▼iPhone15 Pro於15日開放預購，22日發售。（圖／蘋果官網）

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