iPhone 15 Pro「黑色傳輸線」曝光　傳1設計防彎折斷裂

▲iPhone 15 Pro數據線曝光。（圖／翻攝X（推特）「@KosutamiSan」）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果產品收藏家「Kosutami」21日在X（推特）上發布照片，曝光iPhone 15 Pro的USB-C黑色打樣傳輸線，新的線體外包覆材質不同，據說不怕使用久了因彎折破裂。

IT之家報導，蘋果iPhone 15傳輸線將首次採用多色設計，類似之前蘋果在iMac 鍵盤中附贈的彩色Lightning 數據線，iPhone 15標準版傳輸線將採用彩色設計，Pro 版本則擁有黑白兩色設計，線的材質方面也有所提升，根據「Kosutami」表示，是專門針對防彎折所設計。

▲▼iPhone 15 Pro傳輸線針對防彎折進行設計。（圖／翻攝X（推特）「@KosutamiSan」）

此一傳言結合此前曝光的iPhone 15系列手機將有雷電4接口的傳言，iPhone 15系列所用的傳輸線傳輸速度有望更快，但價格恐怕也會跳升。

除了USB-C 傳輸線外，還有消息稱iPhone 15將推出一款全新的MagSafe充電器，這種充電器將採用磁性連接設計，固定設備將更加牢固，大大降低意外斷開的機率。