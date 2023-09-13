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跨海交流！花蓮豐濱鄉與澎湖馬公市結姐妹市　結盟共好

▲▼花蓮豐濱鄉長邱福順與馬公市長黃健忠共同簽署結盟聯合聲明。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮豐濱鄉長邱福順（中）與馬公市長黃健忠（左）共同簽署結盟聯合聲明。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

當東海岸的豐濱鄉遇上台灣海峽四面環海的馬公市，相互結盟會激盪出什麼樣的火花？花蓮豐濱鄉長邱福順與馬公市長黃健忠12日共同簽署結盟聯合聲明，在豐濱鄉民代表會主席司玉花、馬公市民代表會主席歐銀花見證之下，豐濱、馬公兩地正式締結為姊妹市，未來雙方將積極促進跨海合作交流，為公部門協力夥伴關係再創新猷。

豐濱鄉長邱福順11日率領鄉公所團隊前往馬公市進行三天兩夜的交流參訪行程，受到市長黃健忠及公所同仁熱烈歡迎，邱福順鄉長透露，跟馬公之間的這段緣分，起源於今年二月份馬公市團隊曾造訪豐濱鄉，雙方針對照護長者及弱勢的智慧手環「科技與醫療結合應用於豐濱鄉社區整合服務計畫2.0」及社福議題廣泛交換意見，黃健忠市長當時對「豐濱照護模式」的施政成果感到驚艷，也承諾未來彼此交流將更加緊密。

▲▼花蓮豐濱鄉長邱福順與馬公市長黃健忠共同簽署結盟聯合聲明。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

對於澎湖縣四面環海的絕美景致，讓同樣來自東海岸的豐濱鄉參訪團讚嘆不已。鄉長邱福順表示，馬公市近年來無論在觀光產業發展或文化傳承工作的成果各界有目共睹，他也認為公私協力推動地方創生的模式值得參考與學習，尤其台灣當前偏遠鄉鎮普遍面臨人口老化、對外交通不便的困境，如何將劣勢扭轉成優勢，建構屬於豐濱鄉的「幸福熟齡城鎮」，是豐濱鄉整體發展願景，也是他任內的政策目標。

▲▼花蓮豐濱鄉長邱福順與馬公市長黃健忠共同簽署結盟聯合聲明。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

雙方互贈在地特色伴手禮並開心合影留念，氣氛熱絡溫馨。

黃健忠市長則強調，豐濱鄉近年來推展觀光的成績同樣亮眼，在社會福利方面，透過科技與醫療結合應用於長者照護的模式深值借鏡，這也是當初他不惜帶隊飄洋過海、遠道至豐濱取經的主要目的，期盼未來「豐濱照護模式」能成功複製到馬公當地，造福更多澎湖需要社會福利多關懷的鄉親長輩。

短暫的對話過程，雙方相談甚歡，也都期許在成為姐妹市之後，未來在各施政面向持續加強交流，相互擷取長處及優點，雙方互贈在地特色伴手禮並開心合影留念，氣氛熱絡溫馨。

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