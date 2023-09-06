台史友好！黃捷秀「中分嫩照」　嗨喊：沒想到10年後有機會分享

▲史國首都姆市與高雄成姐妹市，黃捷曬10年前嫩照：我去當過志工！（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

蔡英文總統率團出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，高雄市長陳其邁也隨團出訪，簽署《高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定》，深化台灣友邦兩國關係。高雄市議員黃捷則在臉書曬出她十年前還是大學生時，曾到過史國當志工的嫩照，開心的寫到：「沒想到，我十年前到史瓦帝尼當公衛國際志工的照片，現在有機會跟大家分享。」

黃捷在臉書PO文指出，「沒想到，我十年前到史瓦帝尼當公衛國際志工的照片，現在有機會跟大家分享。十年後，竟見證高雄市跟史國首都締結姐妹市！看到台史一步步合作深化，特別有感觸。」

黃捷大學就讀台大公衛系，她在大二時曾參與海外醫療服務團，到史瓦帝尼當地服務，協助居民義診、衛教。她回想，那段日子是很特別的經歷，且能夠將所學貢獻於國際社會；如今看到高雄市與史瓦帝尼首都姆巴巴內市正式締結為姐妹市，更讓她有感而發。

▲黃捷就讀大二時，曾去姆市當過志工。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷表示，姆市是高雄市的第38個姊妹市，此趟不僅見證台史兩國簽署三項合作文件，包括《婦女創業小額信貸循環基金備忘錄》、《高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定》和《海外工程公司與史國石油公司工程總承包合約》，其中的「興建戰略儲油槽」更是對兩國國防外交層面意義重大。

▲史國首都姆市與高雄成姐妹市，黃捷曬10年前嫩照：我去當過志工！。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷提到，目前也有從高雄唸完醫科後，就返國行醫的史國醫學畢業生。她也說，正面看待兩市的締結，希望未來繼續交流相關議題，鞏固雙方情誼。

貼文一出，吸引不少網友留言：「中分好看」、「怎麼越活越年輕」、「清秀幼齒」、「稚氣高的議座」。她也在留言秀出當時出團的合照，大喊超級懷念。