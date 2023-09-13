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台中牛排館「為何復活半年就破產」　在地人曝3關鍵：會倒不意外

記者趙蔡州／綜合報導

號稱台中Buffet始祖的「台中牛排館」，是許多台中人回憶的好味道，3年前一度歇業，直到今年3月才重新開幕，不料8月就發生破產、積欠員工薪水事件。對此，有網友在臉書感嘆，台中牛排館才重開不久，怎麼會這麼快收場，貼文一出立刻引發網友熱議，在地網友也點出3大關鍵問題，認為收攤不意外。

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲台中牛排館復活半年就倒閉，眾人曝3關鍵「會倒不意外」。（圖／記者許權毅攝）

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針對台中牛排館傳出破產、積欠員工薪水爭議，有網友在臉書社團「爆料公社」感嘆，「台中牛排館不是才開沒多久的事嗎，怎麼會那麽快就以這樣子收場呢」，貼文一出立刻吸引超過7千人按讚討論，在地網友分析出牛排館撐不住的3個關鍵原因，分別是價格變高（CP值降低）、味道不如過往、沒有了特色的蒙古烤肉。

有網友留言說，「貴就算了，品質又不顧好，當年的台中牛排館才不是這樣的」、「一間店會收一定有它的原因，重新開幕賣情懷也不是營收保證」、「799然後又沒有蒙古烤肉，單純吃牛排我寧願去路邊小餐館」、「沒有像以前那麼好吃了」、「難吃，賣情懷而已」。

還有人說，「能說回憶終究還是回憶，我懷念以前的蒙古烤肉，我去都是去吃蒙古烤肉的」、「還沒開幕就被說沒有蒙古烤肉，失去原有的台中牛排館，試營運就被說爛或是不好吃又貴，這會做的起來才怪」、「很多網紅開箱都說難吃，會倒不意外」、「再製的東西沒有了那個情懷，人不回流就掛了」。

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中牛排館。（圖／記者許權毅攝）

▲台中牛排館積欠員工薪資，遭不滿人士砸雞蛋抗議。（圖／記者許權毅攝）

台中牛排館今年3月才重新開幕，不料9月遭員工爆料，總部及牛排館員工有大約50人，至今都沒領到8月薪水，店面外不但被掛上「老闆欠錢」字條，甚至遭人遭雞蛋抗議。對此，台中勞工局證實，有收到員工申請勞資爭議調解，調解事項主要有工資、資遣費、加班費等10項訴求，金額尚於合計中。

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