已婚機車行老闆煞到女客人　見下空照色喊「別太大力」

▲一名已婚的機車行老闆出軌女客人，2人透過通訊軟體互傳私密照與鹹濕簡訊。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

苗栗一間機車行老闆去年與來修車的女客人看對眼，2人私下互傳鹹濕簡訊與下體私密照，讓老闆娘氣得控告女客人侵害配偶權求償。苗栗地院審結，判女客人須賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，老闆娘主張於2019年間與丈夫結婚，丈夫自營機車行，2022年間與來修車的女客人A熟識，但A女明知她丈夫已婚，仍私下與丈夫互傳親密訊息和只穿著內褲的下身照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆娘說，A女傳照片之後說「這樣啊下面沒穿」「這樣有什麼好看的」，男方則回覆「噗哇開始有畫面了」「下次一定要猛力衝撞」「別太大力不然你又腰酸腳酸」等語，都已經嚴重侵害她的配偶權，故依法向A女求償50萬元。

苗栗地院審理時，A女對於老闆娘的指控不反駁，法官認定A女確實與機車行老闆關係踰矩，審酌雙方經濟能力及智識程度等情狀，判A女須賠償老闆娘30萬元為適當。可上訴。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

地下街體驗按摩遭解內衣掐胸 女驚逃到超商求救

女童上健教課突摀耳大哭 老師警覺不單純！揭父親友人恐怖猥褻

男深夜人行道燒衣焚紙錢 「幫親友解災」自己卻慘罰2千