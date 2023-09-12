史上首次！彭博：蘋果將在新品發布日開賣「印度製iPhone 15」

▲蘋果iPhone 15系列即將在13日凌晨1點亮相。（圖／macrumors）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果秋季發表會即將在台灣時間13日凌晨1點登場，受到全球果粉矚目的iPhone 15也即將問世。有外媒指出，過去由印度所組裝的iPhone一向為舊款，就連去年推出的iPhone 14也只有少部分是在印度完成組裝，但隨著印度生產實力不斷提升，蘋果將在今年首次於新品發布日就販售由印度組裝 iPhone。

根據外媒《彭博》（Bloomberg）引述消息人士報導，富士康位於南印度的工廠自上個月就已開始生產iPhone 15，因此今年推出的iPhone 15雖大多都仍為中國生產，但不同的是，消費者將在今年首次於新品發布日就能購買到由印度組裝 iPhone。不過消息人士也指出，由於無法預料的物流瓶頸，印度製iPhone新機可能稍微延後到貨。

事實上，印度工商部長戈爾（Piyush Goyal）今年初就曾向外發表談話指出，目前全球約5%至7%的iPhone在印度製造，但蘋果已設定目標，全球iPhone將有25%在印度製造。

由於自2017年以來，蘋果一直在印度生產iPhone，但這些通常是較舊的型號，但是去年蘋果開始在印度組裝其旗艦iPhone 14，被市場視為蘋果為供應鏈轉向進行準備。

外界分析，雖然印度對本土製造抱著強烈的企圖心，但其生產現階段集中在散件組裝，整體供應鏈還沒有元器件、模具等生產配套能力。富士康曾計劃用5至10年的時間將30%的產能轉移到印度，然而，蘋果手機90%的組件仍來自大陸，包括手機支架、工業膠水、螺絲和金屬零件等都需要按照蘋果的要求從大陸發貨。