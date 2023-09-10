汐止警嚴抓改裝機車+無照駕駛　8個月取締近300件！最高罰152萬

▲汐止警方與環保局共組聯合稽查小組，晚間攔查改裝排氣管噪音擾民的汽機車。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

汐止警方為打擊無照駕駛、違法改裝、噪音車輛以及酒駕等違規行為，維護市民的寧靜生活環境，9日晚間展開環警聯合稽查行動，在汐止區新台五路一段國道三號涵洞往基隆方向共同設置攔檢，特別針對車輛的燈光、車身、排氣管等改裝部位進行檢查，共查驗102輛汽車和機車，並查處18起交通違規案件，其中包括違規改裝和噪音過大的車輛。

據汐止警方統計，今年1至8月針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋、無照駕駛等違規行為，依道交條例16條或18條開罰，取締第16條170件、第18條總計126件違規改裝車輛，依法規裁罰最高額計算，處罰金額高達新台幣152萬元！

汐止警分局堅決執行「酒駕零容忍」和「打噪出擊」的政策，積極取締噪音和違規改裝車輛。對於市民提出的噪音陳情，警方也加強巡邏，進一步採取行動和制止。警方提醒，根據道路交通管理處罰條例第18條的規定，對於改變汽車車身、引擎、底盤或燈光等的部分，可能將處新台幣2400至9600元罰款，並要求車主重新驗車。車主應謹慎考慮切莫進行違法改裝，以免遭警方開罰。

9月為交通安全月，警方啟動「人本交通-停讓文化」、「路口不停讓行人」專案，汐止警方將強力宣導「車輛停看聽，行人安全行」，持續嚴格取締酒後駕車、落實執行護老專案保護長者等各項交通違規，民眾應遵守交通安全規則一同守護交通安全秩序。

汐止分局長黃國政表示，汽機車私自改裝排氣管製造噪音，已成為道路公害，民眾請勿個人喜好或吸引目光，而任意改裝車輛、拆除消音器。汐止警分局會持續執行「環、警」聯合稽查攔檢勤務，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。

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