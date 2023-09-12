女通緝犯辦手機遇臨檢裝傻！女警一招「她搬出兒子」反而慘了

▲桃園市李姓女子今天中午在桃園區某通訊行辦理手機業務，因機車違規停放遭女警盤查，李女遲遲不願提供身分證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今（12）日中午在中正路巡邏時，發現一輛機車違規停放紅線，正巧車主出現，女警上前要求提供車主身分供盤查，盤查過程發現騎士李姓妻子疑似通緝犯，要求提供身分證明，李女以「違規是我先生不是我」為由拒絕提供身分，女警突然詢問車主是誰？李女脫口說「是我兒子」，員警立即查出李女身分，因違反藥事法被法院判刑定讞，應到彰化地檢署署報到執行卻未到因而被通緝，李女頓時坦承被通緝，桃警依藥事法通緝案將李女押解歸案。

桃園警方指出，今天中午12時30分許，青溪派出所警員陳倍如巡邏時經過一家通訊行發現一輛機車違規停放中正路紅線上，女警請騎士提供身分證明，查證過程意外發現騎士的李姓妻子躲在通訊行內不願出來，疑似為38歲的女通緝犯，女警立即請其配合盤查。

▲桃園市李姓女子今天中午因機車違規停放遭盤查，李女遲遲不願透露身分，女警查證後確認通緝身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但李女不願出示證件配合盤查，辯稱「違規是我先生不是我」為由，拒絕提供身分證明，女警見其李女規避查察，聲稱，只要提供身分證明確認一下即可，但李女仍藉口不願提供，女警後來臨機一動詢問，車主是誰？李女則說「是我兒子」，女警透過隨身小電腦確認李女因違反藥事法，被地院判刑1年8月有期徒刑定讞，但李女卻未到彰化地檢報到執行，因此被通緝。

女警告知李女通緝身分後當場啞口無言，立即坦承自己被通緝身分說，知道自己被通緝，因擔心要入監服刑所以遲遲不敢承認，女警隨即依違反藥師法通緝案，將李女押解歸案。