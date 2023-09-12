美國執行「換囚計畫」　同意放行近2000億伊朗資金轉移

▲美國與伊朗將執行換囚計畫。（示意圖／路透）



文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

根據路透社今天所見一份美國文件顯示，美國豁免對伊朗制裁，允許將60億美元（約新台幣1936億元）伊朗資金從韓國轉移到卡達，這是執行美伊換囚計畫的必要步驟。

美國與伊朗之間的協議概要於8月10日公布。根據這項協議，5名被伊朗拘留的美國公民將可獲准離開，以換取資金轉帳及釋放5名關押在美國的伊朗人。

根據路透社看到的國務院文件，國務卿布林肯（Antony Blinken）判定，豁免對伊朗的制裁，符合國家安全利益。

白宮發言人華森（Adrienne Watson）今天晚間聲明指出，布林肯已於本月8日採取「正在進行中的一個程序步驟，以確保伊朗資金可從一個受限帳戶移轉到另一個受限帳戶，但仍僅限於人道貿易用途」。

根據8名伊朗人和熟悉談判內容的消息人士透露，60億美元的轉帳和交換囚犯，最快可在下週進行。

消息人士又說，豁免制裁適用於德國、愛爾蘭、卡達、韓國和瑞士首要管轄範圍內的特定金融機構，可與伊朗國家石油公司（National Iranian Oil Company, NIOC）、伊朗中央銀行及其他受美國制裁的伊朗金融機構進行交易。