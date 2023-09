烏克蘭奪回黑海「石油鑽井平台」　士兵海上擊退俄戰機影片曝

記者張寧倢/編譯

烏克蘭國防部情報總局(GUR,或HUR)表示,烏克蘭已經重新控制了黑海具戰略意義的幾個石油與天然氣鑽井平台,這次行動使得基輔距離重新奪回克里米亞又更近一步,過程中擊退一架俄軍戰機,也讓俄羅斯失去對黑海水域的全面控制。對此,俄羅斯方面並未立即回應,外媒也無法獨立核實相關情報。

▲烏克蘭武裝部隊公布士兵佔領黑海鑽井平台的畫面。(圖/翻攝自社交媒體X)

根據衛報報導,GUR於11日在Telegram發布聲明,基輔部隊在一次特殊行動中重新奪回了被稱為博伊科塔(Boyko Towers)的鑽油平台,過程中烏克蘭特種部隊在船上與一架俄羅斯戰鬥機發生衝突,戰機受損後被迫撤退。另外,也在平台上繳獲了其他有價值的戰利品,例如直升機彈藥與一個可以追蹤黑海船隻行蹤的雷達系統。

GUR表示,這些鑽油平台自2015年以來一直被俄羅斯占領,自2022年2月俄烏戰爭開打之後,海上鑽油平台就轉作軍事用途,「對烏克蘭來說重新控制博伊科塔具有戰略意義,這樣一來俄羅斯就無法將它們用於軍事目的。」聲明還說,「俄羅斯被剝奪了完全控制黑海水域的能力,這使得烏克蘭距離收復克里米亞更近了一步。」

報導指出,在俄羅斯2014年併吞克里米亞半島之前,烏克蘭相當大程度地從黑海開採天然氣,不僅供應克里米亞,也可供應烏克蘭內陸地區使用。俄羅斯國防部目前暫未對鑽油平台被奪一事發表評論,但最近幾周俄羅斯戰鬥機在附近摧毀了幾艘烏軍快艇。俄羅斯軍事部落客則稱,這些平台原本就一直無人居住,上月烏克蘭軍隊的短暫登陸行動也沒有持續駐軍,甚至為此付出沉重代價。

▼烏克蘭士兵乘快艇奪回鑽油平台,影片約9分21秒處與空中一架戰機發生衝突。(影片取自社交媒體X,若遭刪除請見諒)

