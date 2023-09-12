南韓5座機場遇「炸彈威脅」！他揚言炸機場、殺人　犯案動機曝光

▲南韓警方8月曾派出多名警力，其中甚至包含警察特攻隊，針對首爾地鐵蠶室站加強巡囉。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓網路社群上有許多民眾發文威脅、預告殺人，引起社會極大恐慌，然而日前又有一名30多歲的男子，他從8月起短時間內在網路社群上多次發文，揚言要發起炸彈恐怖攻擊、炸毀南韓國內5大國際機場，因此遭警方盯上，最近才終於被警方破獲逮捕。

根據韓媒《朝鮮日報》，濟州警察廳今日（12）表示，已將涉及威脅與偽計（詐欺）妨礙公務執行等罪嫌的30多歲男性A某逮捕拘留，A男從8月6日晚間9時7分至隔天凌晨0時42分，在網路社群上發文多達6次，揚言要在濟州、金海、大邱、仁川、金浦等南韓5座國際機場發起「炸彈恐攻」，還威脅要殺人。

A男在第一篇發文表示，「明天2點我會去濟州國際機場犯下炸彈恐攻，我已經在濟州機場內設置炸彈，至於從機場奔逃出來的乘客，我會持兇器砍死他們」，該篇貼文引起濟州警察廳在監控時的高度關注，他們派遣人力針對機場加強搜索，不過卻未發現其他可疑物，至於其他4座機場也因A某的貼文而展開大陣仗的搜索。

警方調查結果指出，A男其實是電腦工程相關科系畢業，他為了成功避開警方追緝，特意使用海外通訊網路犯案，藉此隱藏實際IP，而在犯案後更刻意將自己持有的電腦和手機設為「初始化」，以為自己犯行天衣無縫的他，甚至還一度向警方強烈否認犯案，直到警方亮出犯罪證據，A男才坦承犯案。

A男天真地表示，「我想測試一下警方能否逮到我，因為好像要獲得更多人的關注，警方才會展開追緝，所以我才會在網路社群發文威脅殺人。」