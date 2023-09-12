屏東豆油伯「茶姬獎油」　榮獲英國美食大賞最高榮譽金叉獎

▲豆油伯獲2023英國星級美食大獎中榮獲最高榮譽金叉獎 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東豆油伯「茶姬醬油」，12日於2023英國星級美食大獎Great Taste Awards中榮獲最高榮譽金叉獎；茶姬醬油不僅在全球14195件產品中脫穎而出，先進入三星肯定，再獲得全世界僅有25名的最高等級，良好品質獲得國際評審高度肯定。





英國星級美食大獎Great Taste Awards素有食品屆奧斯卡獎稱號，根據統計，2023全球計有14195件產品參與美食大賞評鑑，其中有4088項產品被授予一星、1568項獲得二星，最後僅有248項產品被授予美味三星級，而首度參賽的茶姬醬油不僅一舉拿下僅有2%能夠被授予三星級肯定外，更獲得全世界僅有25名的最高等級金叉獎，是台灣唯一獲得該項殊榮的醬油品牌。

縣府傳播暨國際事務處表示，豆油伯成功邁向國際不僅代表屏東縣農產品質量卓越，也是對縣府團隊莫大的肯定與鼓勵，縣府年年徵選的屏東十大伴手禮商家並出版成購物指南，近年來成為許多企業及民眾過節送禮的參考指標，未來將持續攜手十大伴手禮店家，將屏東在地美食與文化推向國際舞台。

豆油伯二代李明芳表示，從台灣抵達英國參加比賽需飛行16個小時，可惜第一代82歲的父親李安田老先生無法一同前往，她說，豆油伯品牌不僅想推廣台灣的雜糧外，更想創造出一瓶真正屬於台灣的醬油，特別謝謝主辦單位給予此項殊榮，不僅有機會可以分享自家產品，也讓世界看見台灣的豆子也可以有專屬於自己的醬油。