英國會研究員「涉嫌擔任中國間諜」　中方稱無中生有

▲英國一名國會研究員因涉嫌為中國從事間諜活動而遭逮捕。（圖／CFP）



文／中央社

一名英國國會研究員因涉嫌為中國從事間諜活動而遭逮捕，英國首相蘇納克還當面向中國國務院總理李強表達「嚴重關切」，但中國駐英國大使館仍稱這是無中生有。

中國駐英國使館發言人10日以答記者問方式表示，所謂中方涉嫌竊取英國情報的說法完全是無中生有，惡意詆毀，堅決反對並敦促英國有關方面停止反中政治操弄，「停止自導自演的政治鬧劇」。

英國警方9日宣布，他們以間諜罪名逮捕了一名20多歲的英國籍男子。據泰晤士報（The Times）報導，當事人是28歲的保守黨國會研究員凱希（Chris Cash），曾擔任頗具影響力的「中國研究小組」主任。

報導指凱希與安全事務國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）關係密切，受雇於下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）擔任研究員。

這名國會研究員3月13日在蘇格蘭首府愛丁堡遭逮捕。同一天，另一名30多歲男子也因涉嫌間諜活動在英格蘭牛津郡（Oxfordshire）被捕。

英媒報導，這可能是有敵意國家涉入、且英國國會安全遭破壞最嚴重的一次。

此事引發英國關注，蘇納克（Rishi Sunak）在赴印度參加20國集團（G20）峰會，會晤期間告訴李強，對「中國干預英國國會民主一事表示嚴重關切」。