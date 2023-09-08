颱風+大潮！金門翟山坑道「變水道」還開放　遊客罵：游泳參觀？

▲金門翟山坑道因漲潮加上颱風造成淹水，步道貼出封閉公告。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門著名景點、同時也是坑道音樂季重要場域的「翟山坑道」，因海葵颱風影響帶來連日暴雨，加上適逢漲潮，大量雨水灌進坑道內，讓步道淹成水道，拉起封鎖線貼出旅客止步的公告，但旅客卻罵翻天，表示不能參觀還開放，「是要游泳參觀嗎？」金管處回覆，遊客參觀目前只能在平台上，為保安全無法進入步道。

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翟山坑道是金門旅遊知名景點，分為長而寬闊的坑道及水道兩區域，是八二三砲戰期間，動員無數國軍弟兄人力、耗費五年時間，才辛苦鑿出這條能夠容納42艘水道小艇進出、迴轉的極大的工程，坑道內清涼無比，又被譽為「地下金門」傑作之一。

日前受到海葵颱風帶來猛烈水氣，雨水湧進坑道內，加上漲潮位於高水位，水道的水也滿溢上一旁的步道，但有不知情的遊客入內後，才發現步道已拉上封鎖線、禁止進入，氣得大罵無法欣賞坑道還開放「是要游泳參觀嗎？」

金管處對此回覆，翟山坑道水道部分因大潮積水，造成步道區淹水未退，暫時封閉。為維護遊客安全、避免觸電及打滑，金門國家公園管理處已在入口設立警示帶及告示牌，參觀時只能止步於平台，請遊客勿進入水道。