上周1.2萬人腸病毒就診！連續4周突破流行警戒值　

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒就診人次。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情處於流行期！疾病管制署示警，上周因為腸病毒就診達到1.2萬人次，已經是連續4周高於流行警戒值（流行閾值），實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動，開學後須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

依據疾管署監測資料顯示，上周(9月3日至9月9日) 腸病毒門急診就診計12,163人次，與前一週(12,366人次)持平，惟仍高於流行閾值(11,000人次)。今(2023)年累計維持10例重症(含1例死亡)，分別為4例克沙奇A4型、3例 克沙奇A6型、2例 腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

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疾管署提醒，開學後學童間密切互動提高校園感染傳播風險，且腸病毒易於家庭手足間，以及人口密集且互動密切場所傳播，呼籲各級學校持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童正確勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念；也提醒家長及教托育人員注意學童及嬰幼兒健康狀況，留意是否出現腸病毒重症前兆病徵，把握治療黃金時間，降低重症風險。此外，應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具。

疾管署說明，一般環境消毒可使用500PPM濃度之漂白水，取巿售家庭用含氯漂白水（次氯酸鈉濃度5-6%）100c.c.，加入10公升的自來水中攪拌均勻即可，調配時建議佩戴防水手套、口罩，並保持通風；調配完成之漂白水請使用不透光容器盛裝，並於24小時內使用完畢。消毒後物品可移至戶外或通風處接受陽光照射，再提供兒童使用。而消毒用酒精對腸病毒殺滅效果不佳，以肥皂正確洗手仍然是最有效的預防方法。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。