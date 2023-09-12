　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中大「太空魔方」小兵立大功　成功解開地震前兆機制

▲▼中央大學劉正彥（左）和趙吉光（右）團隊，利用福爾摩沙衛星五號和先進電離層探測儀「太空魔方」，首次解開引發地震電離層前兆物理機制與電場之奧秘。（圖／中央大學提供）

▲中大劉正彥（左）和趙吉光（右）團隊，利用福衛五號和先進電離層探測儀「太空魔方」，首次解開引發地震電離層前兆物理機制與電場奧秘。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／台北報導

中央大學太空科學與科技研究中心劉正彥教授團隊，利用福爾摩沙衛星五號和先進電離層探測儀AIP「太空魔方」，成功觀測到伊朗和伊拉克地震電離層時間與空間異常前兆，以及電離層暴全球效應，解開引發地震電離層前兆物理機制與電場奧秘，成果刊載在新一期《地球物理學調查》國際頂尖期刊。

劉正彥教授團隊統計研究1999至2016年18年間，兩伊地區53筆規模M5.5以上地震電離層異常特性，發現這些地震發生前6至14天，電離層全電子含量會顯著異常增加。團隊更發現，2017年11月12日發生規模M7.3兩伊地震，地震發生8到10天前，電離層全電子含量也顯著異常增加，十分吻合18年統計結果，而且這些異常增加會頻繁出現在該地震震央的小區域上空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中大研究團隊，進一步利用電漿物理發電機原理，分析福衛五號先進電離層探測儀同時同地所量測的離子速度，發現引發M7.3地震電離層前兆，為0.26毫伏每米的向東電場。特別的是，全電子含量與福衛五號離子濃度具有相同變化趨勢，說明研究結果完全吻合電漿准電中性的物理特性。

劉正彥指出，這項重要成果，歸功於台灣首顆自主研發的光學遙測衛星「福衛五號」，以及中大自主研發的科學酬載-先進電離層探測儀（AIP）。光學遙測影像儀ORSI有如「千里眼」，而AIP像「順風耳」，兩者相輔相成，共同完成防災、減災、救災任務。AIP雖然重量僅佔福衛五號的1％，卻讓科學探索如虎添翼，也經過科學團隊鍥而不捨的努力，終於找到其物理機制，是歷史性的突破。

中大指出，這次研究團隊，除劉正彥外，還包括中大太空科學與工程學系教授趙吉光、統計研究所教授陳玉英、太空系主任張起維、太空研究中心張富淵與林其彥助理研究員，以及太空系文允晟博士生等人。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女士官長猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角曝
飛機廁所男女「活春宮」！　空服員開門看光
錢康明自曝「遭恐嚇」要他閉嘴！再爆高虹安男友「喬事」有錄音
快訊／5支PLG、2支T1球隊組新聯盟？　籃協回應了
獨／桃園人妻爸爸說話了！「連我想要打砲她都不敢」
iPhone 15價格硬！　果粉點出「1優勢」太強：物超所值
鄰居訂做鞋櫃「包住電梯按鍵」！　一票狂酸：空間管理大師

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／登革熱再增3死！單周暴增破2千例「9成在台南」

花藝達人陳艷傳授永生花「插花術」　素人輕鬆改造居家氛圍

獨／老公搞上我媽　桃園人妻父揭內幕

廈門台商冒充故宮！小紅書開帳號招商　故宮聲明：已構成侵權

巴西蛋4個月還在賣　農業部：現在市面上的都安全「可放心食用」

中大「太空魔方」小兵立大功　成功解開地震前兆機制

解決癌友自費新藥爭議！石崇良曝商保補健保方向　月底和金管會討論

15公尺戶外穹頂劇場！全台最大球體沈浸式影音　裸眼VR登陸空總

鬼門關後「4生肖」財運一路飆！第1名有「命中最吉之神」罩著

健保署2方向擴充遠距醫療！機構住民、都會區也納入　明年第1季實施

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

苗栗銅鑼五福廟普渡結束　6500盤供品1分鐘全掃光

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

快訊／登革熱再增3死！單周暴增破2千例「9成在台南」

花藝達人陳艷傳授永生花「插花術」　素人輕鬆改造居家氛圍

獨／老公搞上我媽　桃園人妻父揭內幕

廈門台商冒充故宮！小紅書開帳號招商　故宮聲明：已構成侵權

巴西蛋4個月還在賣　農業部：現在市面上的都安全「可放心食用」

中大「太空魔方」小兵立大功　成功解開地震前兆機制

解決癌友自費新藥爭議！石崇良曝商保補健保方向　月底和金管會討論

15公尺戶外穹頂劇場！全台最大球體沈浸式影音　裸眼VR登陸空總

鬼門關後「4生肖」財運一路飆！第1名有「命中最吉之神」罩著

健保署2方向擴充遠距醫療！機構住民、都會區也納入　明年第1季實施

岡山版農16首案進場　定錨價掛3字頭受矚目

選新竹市立委起手式？「柯文哲胞妹」柯美蘭悄成立粉專　民眾黨回應了

金門議員提案「民代外島加給」…官員當場傻眼！縣府將討論可行性

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣！心碎停工原因曝光：非常不好意思

1億救災款爭議落幕！　基泰低頭了：正匯入市府指定帳戶

南消「消防大隊長熊寶寶」捐贈儀式　限量品只送不賣

全達全台首座「E-HERO移動充電機器人」亮相　解決固定充電樁問題

海軍女士官長開車猛撞！籃球明星高中生慘死　第一視角畫面曝

加菲貓「阿曼」一中商圈走失　2正妹衝派出所嬌嗔：你壞壞

新北17里長拍片力挺侯友宜！　細數政績讚：是他們心目中的英雄

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

台灣正妹「神還原」娜美身材！　網跪朝聖

超商關東煮退燒　網曝2關鍵致命傷

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「岳母整個人歪的」女婿照吃　桃園人妻吼：愛愛不痛嗎

台農蛋品認了「誤標效期」！ 宣布巴西雞蛋全面回收下架

今晨19.3℃！ 　雨擴全台時間曝

日本人不愛來台灣玩了？　達人揭真相

即／快儲水！台中十區域9/19停水33hrs

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」

「一堆人連普男都不如」10條件曝！網：前2點淘汰95%

代掛號猖狂「名醫認輸」　宣布取消網路名額

更多熱門

相關新聞

中大課程融入ChatGPT！9月起實施　微積分、大一英文都納入

中大課程融入ChatGPT！9月起實施　微積分、大一英文都納入

順應ChatGPT帶動生成式AI潮流，中央大學今（18日）宣布，從112年學年度開始，課程將導入ChatGPT，包括大一英文、微積分、人工智慧學分學程和文化科技課群等一般性課程，以及各學院的專業性課程，希望學生能善用科技進行不同的學習體驗，藉此提升批判思考能力、創造力和提問力。

花式滑冰國手斜槓念資工！開發「動作分析系統」助選手評估表現

花式滑冰國手斜槓念資工！開發「動作分析系統」助選手評估表現

全球首創！中大發現：月球造成全球電離層巨大起伏「高3到5公里」

全球首創！中大發現：月球造成全球電離層巨大起伏「高3到5公里」

北極冰川消融第一手觀測！中大團隊忍酷寒「打開台灣國際能見度」

北極冰川消融第一手觀測！中大團隊忍酷寒「打開台灣國際能見度」

智利強震前兆？5公尺超巨「地震魚」現蹤

智利強震前兆？5公尺超巨「地震魚」現蹤

關鍵字：

中大太空魔方地震前兆電離層劉正彥

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面