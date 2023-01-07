全球首創！中大發現：月球造成全球電離層巨大起伏「高3到5公里」

▲中大團隊發現月球造成全球電離層巨大起伏，高達3到5公里，為全球首創。（圖／中大提供）

記者許敏溶／台北報導

月球除了帶來潮汐，更會造成地球電離層巨大起伏！中央大學研究團隊，充份應用福爾摩沙衛星三號和七號15年來的掩星觀測資料，首次解析全球電離層三維結構的月潮引力效應，為全球首創，發現月球引力可在全球電離層引起3到5公里高度變化，且電離層潮汐的幅度甚至千倍於海水的漲退潮，研究成果近期刊登在頂尖期刊《科學報導》（Scientific Reports）。

中大太空科學與科技研究中心教授劉正彥、吳宗祐博士、林其彥博士及張起維教授，應用福爾摩沙衛星三號和七號15年來的掩星觀測資料，首次解析全球電離層三維結構的月潮引力效應，發現地球上電離層高度也會漲潮與退潮，在《科學報導》（Scientific Reports）發表「從太空看月潮引力引發高層大氣中之三維電漿結構和電漿環流變化」論文。

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數千年來，人們發現月球引力造成海水漲潮與退潮，稱為「潮汐」，中大劉正彥教授團隊進一步發現，地球上電離層高度也會漲潮與退潮，團隊利用福衛三號與七號掩星觀測資料，剖析電離層立體結構，發現月球引力可在全球電離層引起3到5公里高度變化，且電離層潮汐的幅度甚至千倍於海水的漲退潮，但不同於海水受限於海陸分佈，導致各地漲退潮的特徵有異，電離層高度觀測到的潮汐，較符合原始理論，更接近於純粹的月球引力效應。

▲劉正彥（見圖）帶領中大團隊，發現月球造成全球電離層巨大起伏，高達3到5公里。（圖／中大提供）

劉正彥表示，福衛三號與七號為台美雙邊國際合作計畫，任務目標為建立一高可靠度任務型氣象衛星系統。藉由接收全球衛星導航系統（GNSS）訊號，可以得到大氣層壓力、溫度、溼度以及電離層電子濃度的垂直分佈，觀測範圍遍及全球，歸功於如此綿密的觀測資料，團隊才成功窺探全球三維電離層潮汐現象。

負責資料處理的共同作者中央大學吳宗祐，利用從2006到2020年長達15年、將近570多萬筆福衛三號與七號掩星資料，抱持著堅持不懈的精神，成功地解析位於200至700公里高空的電離層電子濃度的月相效應。