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中大課程融入ChatGPT！9月起實施　微積分、大一英文都納入

▲▼順應ChatGPT帶動生成式AI潮流，中央大學自112學年度開始課程融入ChatGPT。（圖／中央大學提供）

▲順應ChatGPT帶動生成式AI潮流，中央大學從112學年度開始，微積分等課程融入ChatGPT。（圖／中央大學提供）

記者許敏溶／新北報導

順應ChatGPT帶動生成式AI潮流，中央大學今（18日）宣布，從112年學年度開始，課程將導入ChatGPT，包括大一英文、微積分、人工智慧學分學程和文化科技課群等一般性課程，以及各學院的專業性課程，希望學生能善用科技進行不同的學習體驗，藉此提升批判思考能力、創造力和提問力。

ChatGPT作為學生知識學習、查詢資料和解決問題新興工具，中大在今年初進行全校教師對ChatGPT問卷調查，發現老師們對修課同學利用ChatGPT協助完成作業，42%教師持開放態度，並可視作業內容而定；老師們認為，ChatGPT有助於學生促進資訊判讀和自主學習能力、跟隨時代潮流並訓練使用AI工具的能力，但也會擔心學生無法判斷對錯或作事實查核，過於依賴學習懶得學習，失去獨立思考能力等。

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順應這股強大的AI趨勢，中央大學也建立一套基本作業原則，不禁止學生使用ChatGPT3或4、Copilot等AI工具，並針對AI有利於學生各種學習與能力提升的面向，設計更多教學的工具與方法來強化。

中央大學副教務長王俐容表示，為降低AI工具使用而導致抄襲與學術倫理等問題，將對AI工具在論文或程式寫作的揭露、引用、使用等相關教育推廣事宜，持續規範與進行宣導，同時協助教師對於學生使用AI的確認與查核，也會鼓勵採取更多口頭表達的說明方式來進行評分，藉此建立學生對自己作品的負責態度、引用的敏感度與道德價值，也會引導學生建立正確使用AI工具的態度與學習方法。

面對科技日新月異，中大強調，除了建立規範和指導方針，期許在課程融入三大面向，包括AI質能與技巧、AI倫理和AI素養，並協助教師利用Chat GPT提升研究效率與能量，同時結合聯合國教科文組織（UNESCO）之國際趨勢觀點，希望建立學生資訊數位科技能力、解決複雜的問題、批判思考、溝通與表達、合作與領導的核心能力。

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