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北極冰川消融第一手觀測！中大團隊忍酷寒「打開台灣國際能見度」

▲▼中大北極探索隊忍酷寒，取得北極冰川消融第一手觀測，並進行跨國與跨跨域合作，為台灣的科學研究打開國際能見度。（圖／中大提供）

▲中大科學團隊取得北極冰川消融第一手觀測，並進行跨國與跨領域合作，打開台灣科學研究國際能見度。（圖／中大提供）

記者許敏溶／台北報導

氣候變遷已成為全球關注的焦點議題，中央大學北極探索隊日前透過定翼空拍機，調查北極冰川消融而露出的地質特徵，打開前所未見的珍貴影像紀錄，取得北極冰川消融第一手觀測，也展開地球物理探勘、衛星大地測量、永凍層與地下水監測和北冰洋海流調查等全方位科學任務，並與波蘭哥白尼大學展開跨國、跨域合作研究，進行國民外交之餘，也為台灣打開國際能見度。

氣候變遷為全球關注的議題，中大地球科學院北極探索隊，今年展開全方位科學任務，中大表示，在應用地質研究所長倪春發領軍下，協同地科系副教授張午龍、助理教授張文和、博士生張俼瑍、林鼎竣以及碩士生鄭安、蔡芳瑜等人，今年8月飛越了大半個地球，前往有豐富冰川地形的挪威Svalbard地區（又稱冷岸群島），進行為期一週實地觀測研究。

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▲▼中大北極探索隊忍酷寒，以人工方式鑽掘出5口觀測井，提供水位與溫度及土壤取樣的分析。（圖／中大提供）

▲中大北極探索隊忍酷寒，以人工方式鑽掘出5口觀測井，提供水位與溫度及土壤取樣的分析。（圖／中大提供）

其中倪春發帶領的永凍層與地下水監測調查，不畏天寒地凍，在極地研究站附近以人工方式進行鑽井，沿著地球物理探勘測線建置5口觀測井，進行水位與溫度及土壤取樣的分析，同時與波蘭極地研究團隊學者進行跨領域的聯合監測。

此外，在全球暖化效應下，多數冰河於近十幾年都有加速消退情形，張午龍指出，冰河退化時會顯著減輕它對地殼的負重，造成所謂的「地殼回彈」（crustal rebound）效應，這次任務已順利在北極圈架設完成GNSS衛星訊號接收系統，未來可進行觀測作業。

▲▼中大北極探索隊成員，包括張文和助理教授(左)透過定翼空拍機取得的珍貴的北極冰川影像，右二為倪春發教授，右一為張午龍副教授。。（圖／中大提供）

▲中大北極探索隊成員，包括倪春發教授（右二）、張午龍（右一），而張文和（左一）則透過定翼空拍機取得珍貴的北極冰川影像。（圖／中大提供）

中大指出，波蘭籍的張文和是北極研究的重要橋樑，透過他的協調連繫，讓觀測儀器的運送、極地研究站的設置，乃至波蘭哥白尼大學的合作都能如魚得水，這次也透過他的空拍專業，以定翼空拍機調查冰川消融而露出的地質特徵，打開前所未見的珍貴影像紀錄。


倪春發則感謝教育部等政府單位支持，讓台灣可以跨出極地科學研究第一步，但他也坦言，極區氣候變化多端，資源相對缺乏，加上低溫環境及供電時間有限，研究工作備受考驗。深入第一線之後，深刻感受到人類的生存環境正面臨威脅，需要有更長遠眼光、更長期投入，才能在氣候變遷議題上對國際社會有所貢獻。

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