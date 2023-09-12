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吃晚餐「最佳時間點」曝光　專家：吃錯恐睡不好又變胖

▲聊是非用圖，奢華，餐廳，女人，凱子，大餐。（圖／視覺中國CFP提供）

▲許多專家都認為，晚餐應該早點吃。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

外媒揭祕吃晚餐的「最佳時間」。美國飲食健康專家裴爾茲（Mindy Pelz）表示，如果晚餐太晚才吃，會導致胰島素與褪黑激素分泌的時間點「互相打架」。她建議，最理想的晚餐時間是在睡前3小時，不僅可以睡得好，甚至有助於減肥。但也有專家認為，是傍晚5點到晚上7點才是最佳進食時間。

根據英國《太陽報》報導，裴爾茲因過去出書、拍YouTube介紹斷食、排毒與飲食方式等相關內容而聞名，她近期在TikTok上傳一支短片，建議大眾應該在睡前3小時之前吃晚餐。她說，「如果傍晚5點吃完飯，你體內的胰島素會先升高再下降，接著褪黑激素就會不斷上升。」

▲▼美國飲食健康專家裴爾茲（Mindy Pelz）。（圖／翻攝自IG、TikTok／dr.mindypelz）

▲裴爾茲表示，胰島素問題會導致脂肪堆積。（圖／翻攝自IG、TikTok／dr.mindypelz）

她解釋，對於睡眠至關重要的褪黑激素若能發揮作用，就能睡個好覺，並讓身體從晚餐後的胰島素飆升中恢復平穩，「不會有額外的胰島素被儲存為脂肪」。然而，若晚餐太晚吃，褪黑激素與胰島素就會同時升高，身體認為這時已經準備入睡卻仍有過量胰島素，因此會努力地將能量儲存到脂肪內，「這不是減肥的好方法」。

裴爾茲重申，晚餐時間非常重要，目的是確保胰島素與褪黑激素不要同時分泌。對此，美國醫學促進學院（ACAM）董事會顧問、醫學博士寇恩（Dana Cohen）也認同晚餐應該早點吃，她認為大約在晚間5點到7點之間進食是最理想的，並且要吃清淡一些，而越晚吃就應該吃得越少，這有助於血壓、血糖調節和新陳代謝，同時也影響著脂肪儲存。

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