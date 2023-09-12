屏東執行分署長柯怡如新到任　響應縣府呼籲做公益

▲屏東執行分署長柯怡如拜會縣警局長蔡文峰 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署柯怡如分署長剛上任，即展開馬不停蹄的拜會行程，第一站於11日開跑，先拜會屏東縣政府財稅局程俊局長及警察局蔡文峰局長，感謝財稅局及警察局就行政執行業務所給予的協助，並進行意見交流，期待強化車輛辨識系統等科技執法方式進而提升執行效能，創造移送機關與執行機關的雙贏局面。

▲屏東執行分署長柯怡如拜會財稅局長程俊 。

柯分署長響應縣政府呼籲做公益，特別採購縣府所推薦「慢半拍的好心意」秋節伴手禮，作為近日拜會行程的宣導品禮物，此為縣內7個身心障礙福利團體與庇護工場純手工製造的中秋節應景禮盒，有鳳梨酥、廣式月餅、香皂及花草茶等。

柯分署長帶著屏東基督教勝利之家的精美綠豆椪禮盒，拜會二位局長，希望藉此傳達分署的祝福與謝意，也能以實際認購行動肯定身障朋友的努力成果，支持他們自立發展。

柯分署長為法務部司訓所司法官班第40期結業，曾任桃園地檢署及高檢署檢察官、臺東與士林地檢署主任檢察官及臺北市政府食安委員會委員，前為高檢署打擊妨害綠能產業發展犯罪專案小組執行秘書，統籌各地檢署建立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，亦擔任高檢署戒癮小組副執行秘書，統籌各地檢署辦理施用毒品案件緩起訴處分戒癮治療及多元處遇事宜，實務經驗極為豐富。

這次調升擔任屏東執行分署長，柯分署長砥礪自己能不負期許，延續已調升至高雄分署的楊碧瑛分署長留下來的好成績，帶領屏東分署同仁順利圓滿完成上級交辦之各項任務，再創新猷。