　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

租用台南大樓改造槍械　屏東警專案起獲1改造槍+230顆子彈

▲屏東縣警方查獲改造槍械及子彈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方查獲改造槍械及子彈等物。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

為淨化大選前治安環境，屏東縣政府警察局配合警政署自8月21日起至8月30日止，執行「掃黑、肅槍及打詐專案行動」，共破獲5件違反槍砲彈藥刀械管制條例案，查獲10人，期間更到臺南市獲吳姓男子涉嫌租用出租大樓改造槍械，查獲一把改造手槍及230顆子彈、改造工具一批，訊後依法送辦。

▲屏東縣警方查獲改造槍械及子彈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方查獲改造槍械及子彈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

除槍砲績效，另針對黑道幫派、詐欺集團及槍械全力檢肅掃蕩，查獲治平目標2人，共犯5人、詐欺集團案10件51人、毒品咖啡包242包、自小客車2輛、現金2萬8,500元等贓證物，另查獲各類逃犯44人。

▲屏東縣警方查獲改造槍械及子彈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方查獲改造槍械及子彈 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警局長蔡文峰表示，因應113年大選腳步逼近，將秉持縣長周春米「安居樂業、希望城市」施政理念與依循警政署長黃明昭「打擊犯罪、掃黑制暴」警政策略，絕不容許黑幫或滋事分子以任何形式作亂、危害縣內治安環境，除持續強力執行掃黑槍毒詐外，另加強防止境外勢力用不法金流匯入資助或經營賭盤或用駭客侵入網路設備散布不實訊息等企圖影響選舉結果的不法手段，並呼籲民眾如有發現可疑犯罪資訊時，能及時撥打110報案電話通報警方，藉由警民合作建構屏東為幸福宜居城市。

ET快訊
快訊／涉收賄勒索逾千萬　前台南議長郭信良遭起訴
新颱「鴛鴦」最快今生成　專家：不會再搞變化多端路徑
30歲男隆鼻求財死亡　整形名醫判賠556萬
吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊！　千萬別輕忽
LIVE／男偶像被爆嫖妓約砲！郭台銘傳握死亡筆記本　科技男中
國小兒聯絡簿寫「訂簽Chinese筆」　家長轟爆：學校要求的
快訊／科技男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

半小時抓3移工騎電動車酒駕　警籲：酒後騎慢車上路仍觸刑法

校警偷吃人妻　被分手怒傳「裸體合照」！下場曝光

網售「含毒越南減肥茶」宣稱療效　夫妻檔2年撈百萬下場慘了

別在臉書炫耀中發票！心機男盜領95筆詐3萬　給帳戶的也慘了

搶搭小黃險釀人命！他慘遭2酒客暴打+刀刺腹、背...1嫌落焹

澎湖火燒船真相曝！他電魚被逮超不爽　花40萬找4人燒爛取締船

小花貓颱風天躲引擎室取暖　女駕駛開到派出所求救！可愛模樣曝

台南已故副議長詐領助理費案　妻女繳回犯罪所得獲緩刑

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

半小時抓3移工騎電動車酒駕　警籲：酒後騎慢車上路仍觸刑法

校警偷吃人妻　被分手怒傳「裸體合照」！下場曝光

網售「含毒越南減肥茶」宣稱療效　夫妻檔2年撈百萬下場慘了

別在臉書炫耀中發票！心機男盜領95筆詐3萬　給帳戶的也慘了

搶搭小黃險釀人命！他慘遭2酒客暴打+刀刺腹、背...1嫌落焹

澎湖火燒船真相曝！他電魚被逮超不爽　花40萬找4人燒爛取締船

小花貓颱風天躲引擎室取暖　女駕駛開到派出所求救！可愛模樣曝

台南已故副議長詐領助理費案　妻女繳回犯罪所得獲緩刑

北市文山區再增1例登革熱！40多歲男曾去台南

控泰山賤賣全家持股　龍邦董座劉偉龍挨告誹謗不起訴

涉收賄勒索逾千萬元　前台南市議長郭信良遭起訴

民進黨控藍白是抹黑大聯盟　點名柯文哲「造謠慣犯」

郭台銘副手4條件曝光！　親揭關鍵「一定是女性、能力比我強」

民眾黨幹部涉黑連環爆　他點原因：網路上「指黑中心」每天更新

友人批「讓我思考一下好嗎？」沒禮貌　眾人揪1巨雷：不開心

新田真劍佑15部影劇推薦！《航海王》索隆超帥還原、是漫改電影專業戶

快訊／斐棋+AKB48團員加盟　攻城獅慕獅女孩甜辣大升級

全球每3秒多1名失智患！注意10大警訊　醫曝趨吉避兇秘訣

社會熱門新聞

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

嘉義縣28歲男遭4煞押走　疑遭打死丟包產業道路

快訊／高雄海軍陸戰隊命案！中尉陳屍榕樹下

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

裝甲車攻堅詐團老巢！嫌只穿內褲角落發抖

婦紅燈3秒硬闖　撞飛騎士12秒才下車

大安森林公園驚見遛鳥俠！邊走邊摸嚇壞人

全台唯一！董座霸氣捐「鋼砲」警車

即／高雄鼓山漁市場21男墜海！無生命跡象送醫

太魯閣事故車廂又搜出1片人骨、1顆牙

高雄44人吃冰食物中毒！衛生局重罰36萬

酒店咖吸金249億！　豪奢「齊人之福」生活起底

即／台中7歲女童9樓墜落　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

小鹿斑比迷路　恆春警用心找到失主

小鹿斑比迷路　恆春警用心找到失主

屏東縣恆春鎮恆公路巷內一戶人家門口突然出現一隻小鹿，緊急報警，恆春警方趕到帶回，連絡轄內觀光園區業者是否有走失，得到否定答案後，先請其代為照顧，隨後不久即接獲失主在網路po文指遺失小鹿，警方立即連絡其認領，結束小鹿失蹤驚魂記。

東港警分局東濱所專屬Logo　「墨鏡鴿」亮相

東港警分局東濱所專屬Logo　「墨鏡鴿」亮相

裝甲車攻堅詐團老巢！嫌只穿內褲角落發抖

裝甲車攻堅詐團老巢！嫌只穿內褲角落發抖

停電15499戶　台電屏東區處下午6時全部復電

停電15499戶　台電屏東區處下午6時全部復電

婦提領94萬很可疑　機警行員成功阻詐

婦提領94萬很可疑　機警行員成功阻詐

關鍵字：

屏東警察淨化治安局長蔡文峰

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面