租用台南大樓改造槍械　屏東警專案起獲1改造槍+230顆子彈

▲屏東縣警方查獲改造槍械及子彈等物。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為淨化大選前治安環境，屏東縣政府警察局配合警政署自8月21日起至8月30日止，執行「掃黑、肅槍及打詐專案行動」，共破獲5件違反槍砲彈藥刀械管制條例案，查獲10人，期間更到臺南市獲吳姓男子涉嫌租用出租大樓改造槍械，查獲一把改造手槍及230顆子彈、改造工具一批，訊後依法送辦。

除槍砲績效，另針對黑道幫派、詐欺集團及槍械全力檢肅掃蕩，查獲治平目標2人，共犯5人、詐欺集團案10件51人、毒品咖啡包242包、自小客車2輛、現金2萬8,500元等贓證物，另查獲各類逃犯44人。

縣警局長蔡文峰表示，因應113年大選腳步逼近，將秉持縣長周春米「安居樂業、希望城市」施政理念與依循警政署長黃明昭「打擊犯罪、掃黑制暴」警政策略，絕不容許黑幫或滋事分子以任何形式作亂、危害縣內治安環境，除持續強力執行掃黑槍毒詐外，另加強防止境外勢力用不法金流匯入資助或經營賭盤或用駭客侵入網路設備散布不實訊息等企圖影響選舉結果的不法手段，並呼籲民眾如有發現可疑犯罪資訊時，能及時撥打110報案電話通報警方，藉由警民合作建構屏東為幸福宜居城市。