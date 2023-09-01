屏東執行分署9／5拍賣...12年威士忌買2送1　還有透天厝和土地

▲屏東執行分署9月5日拍賣物件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於9月5日辦理「123拍賣會」，法拍在地酒業公司製造的「梵帝仕12年純麥蘇格蘭威士忌」共23瓶，每瓶1500元。

根據屏東分署的資料，這批威士忌是以國外精選原酒加上屏東在地水源，搭配最佳酒水比例裝瓶，呈現屏東風土與海外原酒的跨國美好融合。業者因積欠菸酒稅、營所稅與勞健保費用逾200萬元被移送執行，拍賣所得款項將用以抵償義務人所欠稅費，為了刺激買氣，分署將於拍賣會當天買二送一。民眾可以在當天上午10時至下午4時到分署刷卡或現金選購，分署另外提醒購買威士忌的民眾要注意「禁止酒駕」及「飲酒過量，有害健康」。

這次聯拍會另有新古HYUNDAI五門小休旅車，出場年份僅4年，以及陽信商業銀行股票9張共238股。歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣標的，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

當天拍賣的不動產另有東港可點交的透天厝，座落內埔、萬巒、車城、春日、佳冬、里港、牡丹、滿州與獅子鄉的土地，以及酒駕義務人位於新園及枋山的土地持分。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在9月4日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於9月5日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

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