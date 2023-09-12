綠營潛意識怕藍白合？　郭正亮舉「1事」喊：賴清德民調沒拉很開

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民進黨總統參選人賴清德在多份民調中皆暫居第一，前立委郭正亮分析，若以《美麗島電子報》民調為準，那賴清德大概高枕無憂了，但民進黨立委洪申翰近日卻質疑「國民黨不批柯文哲，是不適害怕破壞藍白合？」郭正亮認為，這就是綠營的潛意識，也就是說「洪申翰其實會怕藍白合，不然怎麼會推到怕藍白合失敗？」可見賴清德民調並沒有拉這麼開。

《ETtoday新聞雲》昨日公佈最新2024總統大選民調，在三腳督的對戰組合下，民進黨參選人賴清德支持度36.5%第一，國民黨參選人侯友宜29.5%居次，民眾黨參選人柯文哲22.9%居末；而《美麗島電子報》最新民調則為，賴清德39.7％，侯友宜20.2％，柯文哲18.3％。

郭正亮11日在節目《大新聞大爆卦》中指出，《ETtoday》與《美麗島電子報》兩份民調有一點非常不同，《ETtoday》民調中，「侯柯」支持度加起來領先賴清德15個百分點，但《美麗島電子報》民調一直都是「柯侯」輸賴清德。

郭正亮透露，《美麗島電子報》很多次都這樣，但賴清德不可能高到這種程度，這不太合理，因為他周邊一大堆人都不喜歡民進黨，而且主張下架民進黨的人高達6成，為何「侯柯」民調加起來還不能贏賴清德？認為這邏輯有點怪。

「如果以《美麗島電子報》民調為準，那賴清德大概就高枕無憂了。」不過，郭正亮分析，近期巴西進口雞蛋爭議，雖然賴清德沒有主其事，但選民也會質疑「為什麼政府搞成這樣？」而賴所流失的民調，都會顯示在「柯侯」身上，因此賴清德還是有危機感。

另對於民進黨立委洪申翰質疑「國民黨為何不批柯文哲？是不適害怕破壞藍白合？」郭正亮強調，這就是綠營的潛意識，也就是說「洪申翰其實會怕藍白合，不然怎麼會推到怕藍白合失敗？」可見賴清德民調並沒有拉這麼開。