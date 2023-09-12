狂叩陌生女17次電話！噁男無聲變有聲「我去找你」下場曝

▲在餐廳工作的張男無故連續打電話給陌生女，被依違反《跟騷法》起訴。（圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子不知道從何處取得1名被害女子的手機和市內電話，連打了17通電話，一開始沒出聲，被害人不以為然，接著張男又持續播打，開始自稱「露鳥俠」、「是不是缺錢？」，被害人不堪其擾報案，檢警根據來電顯示找到張男，台北地檢署檢察官12日依違反《跟騷法》，以電話對特定人進行干擾罪起訴張男。

據了解，張姓男子在餐飲業工作，落網後辯稱是被害人先打給他，他才回播電話，但是被害人看了張男照片，表示根本不認識對方，也從來沒打過張男的電話，不懂張男怎麼會有她的手機和市內電話。

被害人提告指控，她一開始接到張男電話時，對方並沒有出聲音，後來張男持續播打電話，一下說自己是「露鳥俠」、一下又問「是不是有在錄音？」「是不是缺錢？」被害人一再要求張男別再騷擾，張男卻又打來說：「我去找你就好啦！」被害人嚇得趕緊報警。

檢察官調查時，根據被害人提供的錄音內容，認定張男發言已與性或性別有關，且以電話對特定人進行干擾，使之心生畏怖，足以影響其日常或社會活動，因此依違反《跟蹤騷擾防制法》將張男提起公訴，至於張男到底從何處取得被害人電話，以及連續撥打電話的動機，因張男否認犯行不得而知。