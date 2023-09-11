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桃檢召開明年二合一選舉查察分區座談會　蔡清祥勉勵

▲桃園地檢署召開全國首場明年二合一選舉查察分區座談會。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署召開全國首場明年二合一選舉查察分區座談會。（圖／桃園地檢署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園地檢署今日上午召開明年二合一選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥、檢察總長刑泰釗親臨指導，並勉勵桃園團隊展現查賄態度，做好選舉查察工作，維護選舉公正公平。

▲▼法務部長法務部長蔡清祥、檢察總長刑泰釗等親臨指導，勉勵做好選舉查察工作維護選舉公正公平。（圖／桃園地檢署提供）

▲▼法務部長法務部長蔡清祥、檢察總長刑泰釗等親臨指導，勉勵做好選舉查察工作維護選舉公正公平。（圖／桃園地檢署提供）

▲▼法務部長法務部長蔡清祥、檢察總長刑泰釗等親臨指導，勉勵做好選舉查察工作維護選舉公正公平。（圖／桃園地檢署提供）

因應明年總統副總統及立法委員選舉，桃園地檢署於今日上午舉行全國首場的總統副總統及立法委員選舉分區座談會，由檢察長俞秀端主持，座談會先說明桃園地區選舉查察團隊的工作規劃，並遵循法務部選舉查察工作綱領，依桃園的選民結構及選情特性 制訂相關計畫，對於「阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干 擾」等三項強韌政策，業已分別成立檢警調移聯繫平台及訂定處理原則，將以「最用力的查賄達到最有力的反賄選」，維護乾淨選舉。

法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等各級長官聽取各機關工作報告內容後，除嘉勉及感謝各與會單位之辛苦外，並分別指示應注意之各項工作重點。同時針對境外勢力資金、選舉賭盤及假訊息介選應嚴加查辦，並就二合一選舉查察工作 指出應從組織面、法規面、查緝面、科技面、訴訟面、宣導面及實務面等7大面向做好規劃，且檢察長必須負起督導責任、全盤掌握管轄 區內之相關選舉情事，統籌相關選舉查察機關，確保選舉順利完成。

邢泰釗總長則分別就各機關之工作報告內容予以回應，並指示選舉查察工作必須展現執法之態度，才能遏止不法。張斗輝檢察長亦指出應確實提升布雷有效性；檢舉獎金應迅速核發讓民眾有感；對於深偽不實影音影響選舉者，應即時澄清，降低負面影響；地檢署對於警察機關於選前淨化治安工作應予以支持，共同維護乾淨的選舉環境。

由於明年二合一選舉攸關國家未來前途，桃園地區選舉查察團隊均已建立緊密的聯繫平台，不分彼此同心齊力合作，做好選舉查察工作，桃園地檢署並呼籲對於妨害選舉的不法情事，踴躍撥打0800-027099＃4或撥打 0937728793專線檢舉，爭取領高額檢舉獎金，大家一起打擊不法，守護民主。

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