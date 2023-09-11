【廣編】生麗國際集團挺4330位大專生安心求學　情牽家扶10年共創無窮世代

▲生麗國際集團與眾多愛心企業出席家扶《無窮世代》記者會，影后賈靜雯擔任家扶《無窮世代》代言人，齊心幫助弱勢孩子邁向自立。（圖／家扶基金會提供）

文／生麗國際集團提供

家扶基金會近日公布全台扶助兒少與家庭近五年所面臨的需求與困擾，根據2021年弱勢家庭照顧能力與需求調查顯示，扶助家庭遭遇家人傷病時，有3成6的家庭會期待兒少分擔照顧責任，且隨著兒少年紀越大，期待兒少投入分擔家庭照顧責任的比例就越高。有感於此，生麗國際集團以實際行動支持家扶，自2013年起便攜手合作投入扶幼工作，10年來捐贈6,044萬元善款，共幫助了4,330位大專生安心求學勇敢追夢。

以弱勢兒少觀點出發，家扶今年邀請金馬獎、金鐘獎「雙金」導演楊力州，拍攝公益微電影《力量》，用紀錄片的形式娓娓道出弱勢兒少成長背景及求學經歷中的困境，並透過鏡頭展現與之相對愈挫愈勇的堅強韌性。家扶基金會周大堯執行長表示：「家扶積極推動《無窮世代》計劃，以脫貧為目標，培養服務對象因應生活各式挑戰，逐步幫助弱勢孩子邁向自立。」

生麗國際集團情牽家扶基金會10餘年，全力推動大專獎助學金、學童營養午餐、急難救助金等，更出資協助台中扶幼新館興建，並獲總統親頒特別感謝獎。生麗國際特別支持家扶《無窮世代》專案，繼2021、2022年分別捐贈100組「保濕修護生物纖維面膜」市價2,940元及100組「超水潤緊緻保濕安瓶」市價2,890元，今年再加碼捐贈100組「超水潤緊緻保濕安瓶」市價2,890元作為捐款滿額贈品，三年來生麗國際支持《無窮世代》專案之產品總價值近88萬元，不僅生麗企業內部大力推動，更是力邀各界善心人士慷慨解囊，讓家扶孩子擁有翻轉命運的無限可能！