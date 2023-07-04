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暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

▲▼家扶基金會統計，7成弱勢兒童在暑假常常吃不飽。三商餐飲與悠遊卡公司合作「嗶悠遊好食在 送愛到家扶」，只要用悠遊卡到三商旗下餐飲消費，就能做公益幫助弱勢童。（圖／家扶基金會）

▲7成弱勢兒童在暑假常常吃不飽，三商餐飲與悠遊卡公司合作，號召民眾幫助弱勢童。（圖／家扶基金會）

記者林育綾／台北報導

暑假對許多孩童來說，是期待已久參加夏令營、大小活動的時光；但對很多弱勢家庭孩童來說，卻是餓肚子的開始。三商餐飲與悠遊卡公司響應家扶基金會「無窮世代」計畫，只要在旗下品牌使用悠遊卡消費，單筆滿150元/300元，除了享優惠之外，悠遊卡公司還幫忙捐5元給弱勢孩童，讓他們免於飢餓。

家扶提到，弱勢家庭遇到暑假時，家長除了要間顧工作、照料孩子，還要趕緊籌措開學的學費，不少青年也為此必須打工。像是小慧（化名）的媽媽，由於獨自扶養小慧與弟弟，每逢假期需同時肩負子女照顧安排與維持家計的重擔，工作收入受影響下，也限縮對孩子長假的餐食安排。

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家扶《弱勢兒少飲食營養調查》顯示，有7成孩子曾餓肚子，有34%兒少的飲食態度是「有得吃就好，吃什麼都可以」。為了補足孩子暑假期間的營養需求，三商餐飲捐贈旗下品牌三商巧福、三商鮮五丼、福勝亭、拿坡里等1339份餐券；而悠遊卡公司捐款支持，共同幫助弱勢家庭更健康與安心。

▲▼家扶基金會統計，7成弱勢兒童在暑假常常吃不飽。三商餐飲與悠遊卡公司合作「嗶悠遊好食在 送愛到家扶」，只要用悠遊卡到三商旗下餐飲消費，就能做公益幫助弱勢童。（圖／家扶基金會）

▲三商餐飲與悠遊卡公司合作「嗶悠遊好食在 送愛到家扶」，只要用悠遊卡到三商旗下餐飲消費，就能做公益幫助弱勢童。（圖／家扶基金會）

根據家扶《台灣貧窮兒少資料庫》發現，54.5%兒少有打工的情況，工作內容以「服務業」占比最高。就讀五專四年級的小麟與媽媽相依為命，媽媽因意外受傷休養中，小麟也必須半工半讀扛起家計，為學習不間斷更換了幾次工作。

看見弱勢兒少的工讀需求，三商餐飲攜手家扶推動「培力計畫」，幫助孩子獲得更適性的打工機會，也協助孩子在這過程中，學習專業的服務流程及職場團隊合作，助於職涯思維與規劃。

三商餐飲林健雄副總經理表示，今年第3年與家扶合作，除了透過341家門市的力量一起響應外，更捐贈餐券、提供就業培力等，幫助到更多需要的孩子。

而悠遊卡公司公共事務室周美里協理也表示，每個人都是助推公益的重要力量，從日常生活就可以開始，消費者只要善用悠遊卡或悠遊付，到三商餐飲全國連鎖消費，就能做公益幫助弱勢家庭。

▲▼家扶基金會統計，7成弱勢兒童在暑假常常吃不飽。三商餐飲與悠遊卡公司合作「嗶悠遊好食在 送愛到家扶」，只要用悠遊卡到三商旗下餐飲消費，就能做公益幫助弱勢童。（圖／家扶基金會）

▲即日起至9月30日，凡使用悠遊卡或悠遊付至三商餐飲旗下品牌消費，就能做公益。（圖／家扶基金會）

家扶表示，即日起至9月30日，凡使用悠遊卡或悠遊付至三商餐飲旗下品牌（三商巧福、三商鮮五丼、拿坡里PIZZA、拿坡里炸雞、福勝亭、品川蘭）共341家門市消費，單筆滿150元/300元，即可享有門市優惠，悠遊卡公司幫您捐5元。

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