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被離婚爸媽逼選邊站！女童想當鬼滅「禰豆子」：因為她不用講話

▲▼禰豆子箱子（圖／《鬼滅之刃》劇照）

▲離婚的爸媽逼小女孩表態選邊站，女孩透露只想當《鬼滅之刃》的禰豆子。（圖／《鬼滅之刃》劇照）

記者林育綾／綜合報導

社會逐漸重視「長照」，但健保對兒童相關的醫療給付卻相對拮据，兒少的心理健康也容易被人們忽視。兒少精神科醫師（兒心醫師）謝依婷分享，一位女孩被離婚的爸媽逼著表態，她私下對醫師透露想當《鬼滅之刃》故事裡的禰豆子，「因為她都不用說話」，讓人聽了心疼。謝依婷說，「要梳理清楚孩子的狀況，源頭往往必須溯及大人。」

謝依婷受到寶瓶文化出版社邀請，撰寫《親愛的小孩，今天有沒有哭》一書，是她多年來在兒心醫師任職期間，將診間故事皆為揉合臨床經驗，書寫創作。她坦承，這本書是在「複雜的心情」下誕生，因為自身心境的轉換，加上對於兒心長期超載的服務、不合比例的給付，仍無解而感到無奈。為了不涉及個案隱私，這本書的所有故事，她以近乎小說的方式架空書寫。

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謝依婷提到，兒心醫師在醫院常常是會被檢討「業績怎麼全院倒數？」的一群，全台的兒心醫師僅有300位，個案卻越來越多；偏偏兒心門診費時費力，看不快，也看不多，她聽過許多兒心醫師看診到半夜12點，卻因為延診而被院方罰錢；甚至在疫情結束時，還有幾家醫療院所的兒心醫師街道健保局發函，要求解釋「為何貴院所申報兒心治療的比例，較其他一般精神科診所為高？」

▲▼虐童,男童,兒童,家暴,悲劇,哭泣,暴力。（圖／CFP）

▲兒少身心諮商與治療的需求增加，資源卻相當少。（圖／CFP）

儘管許多媒體都疾呼，應該更加重視兒少心理健康，然而她們在第一線看見，學校的特教、輔導諮商資源吃緊，僧多粥少，許多孩子根本排不上學校的心理諮商或是使用特教資源；而身為後端接受轉介的醫療單位，平時都已感到難以消化這麼多孩子和家庭，卻有公文荒謬要醫師解釋為什麼看這麼多兒心個案，因此這本書是在種種複雜心情下完成。

謝依婷說，「兒心醫師的服務對象一直都不只是小孩，還有疲憊挫折的爸爸媽媽、充滿疑惑的阿公阿嬤，甚至是需要支持、陪伴的學校老師和其他專業人員。」

像是有一位媽媽帶小男孩看診，說是因為孩子「想爸爸想到心痛」，其實真正心痛的人，是那位不甘丈夫離去的媽媽。另有年僅6歲的小女孩，夾在爭監護權、相互指責的父母之間左右為難，經常聽爸爸說媽媽的壞話，還問是不是很討厭媽媽？她私下對醫師透露，很想成為《鬼滅之刃》故事裡的禰豆子，「因為她都不用說話」。

還有遭性騷擾的女孩強忍委屈，最終不堪壓力而崩潰，卻被母親質問「你為什麼不小心」，讓她自責都是自己的錯。另有一位高三少年嚴重失眠，爸媽卻只問「考試有沒有考好？」讓他困惑，難道在爸媽眼中，只有考上頂大，他的存在才有意義？

▲▼兒心醫師謝依婷撰寫《親愛的小孩，今天有沒有哭：兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》。（圖／寶瓶文化）

▲兒心醫師謝依婷撰寫《親愛的小孩，今天有沒有哭：兒少精神科醫師與他陪伴的風雨家庭》。（圖／寶瓶文化）

儘管這本書的故事，屬於揉合臨床經驗的虛構之作，但她說，「所有的互動及感受，我相信是很接近真實的。」過去10年，她看了無數的孩子與他們的家庭，每個人、每個家都有屬於自己的故事。在陪伴和看見的過程中，那些喜怒哀樂的情緒、互動的細膩轉折，漸漸地滲透到她的生命裡，當她重新將之萃取、書寫出來，這本書中的故事便逐漸成形。

謝依婷也希望，讀者在閱讀這些故事的同時，能夠感受到一些些觸發、反芻和沉澱，「這也是我對這個總是要以1.5倍速看短影片的時代，做出的回應——希望透過閱讀的體驗，讓人放慢腳步，感受能夠停留，改變得以發生。」

雖然沒能為目前的兒心醫療困境提出解方，但藉著這本書直抒胸臆，讓更多人理解現況，或許能一起找出解決之道，為孩子謀取更多的福利。

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