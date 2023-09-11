前往世界盃女子棒球錦標賽　頂新和德邀您為中華隊選手加油

▲圖為中華女子棒球隊出發前往世界盃的最後一次集訓。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

中華女將啟程前往世界盃！中華女子棒球隊於今日（9/11）前往日本廣島，參加第九屆世界盃女子棒球錦標賽會外賽B組，極力爭取前進2024年第九屆世界盃女子棒球賽錦標賽決賽資格。中華女棒隊成員主要來自頂新和德文教基金會贊助的「接棒未來女子棒球隊」，這支實力堅強的勁旅曾在全國賽中締造五連霸，希望能延續亞洲盃好氣勢，力拼最佳晉級。

受到大眾刻板認知與基層女棒斷層的影響，女子棒球的關注度一直不高，頂新和德文教基金會從2019年開始長期支持「接棒未來女子棒球隊」，提供球具球衣、練習場地和工作機會等資源，讓這群業餘打球的女生無後顧之憂。

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接棒未來女棒隊老將謝鈺瀅同時也是中華隊大學姊，這次擔任隊長的她特別說明自己的任務，要讓球隊的氣氛輕鬆愉快，訓練過程中大家保持自律，自我要求提升，隊友需要幫助的時候，彼此都能給予最大的鼓勵打氣。

中華隊20人從八月開始展開集訓，接棒未來女子棒球隊投手教練陳柏羽表示，繼上次亞洲盃後睽違四個月再次集訓，不巧遇上颱風季節影響，讓訓練充滿許多困難，但大家依舊團結努力的訓練，加上頂新和德文教基金會創辦人魏應充的支持，女棒隊真的很幸福。為了讓女孩們更能適應日本球場的人工草皮，接棒未來女棒隊員口中背後默默支持的「魏爸」特別安排了目前全台唯一人工草皮天母棒球場及斗六棒球場讓女孩們進行訓練，也安排了大林慈濟醫院醫生協助女孩們解決運動傷害帶來的問題。

▲為了適應世界盃人工草皮球場，安排前往天母棒球場集訓。

第三屆亞洲盃獲得最佳指定打擊的林珈羽表示，很感謝味全與頂新和德文教基金會知道集訓一個月的辛苦，貼心為女棒隊員準備了味全最新上市的黑穀芝麻、堅果燕麥飲品，為運動員補充滿滿的營養與活力，成為最強的助力。

2023-2024年世界盃女子棒球錦標賽（WBSC VIIII Women's Baseball World Cup 2023-2024），將於2023年9月13日至9月17日於日本廣島舉行B組賽事，由中華台北、日本、古巴、法國、波多黎各、 委內瑞拉6隊進行單循環賽，前兩名將晉級2024年世界盃決賽，第三名外卡資格依國際排名而定；世界盃會外賽A組已於8月時產出，由美國、加拿大、墨西哥晉級決賽。相關賽事即時請鎖定接棒未來粉絲專頁https://pse.is/4ytdlf。

【關於「接棒未來」棒球公益計畫】

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展，發現台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、提供全額獎助學金助棒球員赴日留學、贊助女子棒球隊等，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。

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