　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前往世界盃女子棒球錦標賽　頂新和德邀您為中華隊選手加油

▲▼棒球,中華女子棒球隊,世界盃,頂新和德文教基金會,接棒未來,味全。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲圖為中華女子棒球隊出發前往世界盃的最後一次集訓。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

中華女將啟程前往世界盃！中華女子棒球隊於今日（9/11）前往日本廣島，參加第九屆世界盃女子棒球錦標賽會外賽B組，極力爭取前進2024年第九屆世界盃女子棒球賽錦標賽決賽資格。中華女棒隊成員主要來自頂新和德文教基金會贊助的「接棒未來女子棒球隊」，這支實力堅強的勁旅曾在全國賽中締造五連霸，希望能延續亞洲盃好氣勢，力拼最佳晉級。

受到大眾刻板認知與基層女棒斷層的影響，女子棒球的關注度一直不高，頂新和德文教基金會從2019年開始長期支持「接棒未來女子棒球隊」，提供球具球衣、練習場地和工作機會等資源，讓這群業餘打球的女生無後顧之憂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接棒未來女棒隊老將謝鈺瀅同時也是中華隊大學姊，這次擔任隊長的她特別說明自己的任務，要讓球隊的氣氛輕鬆愉快，訓練過程中大家保持自律，自我要求提升，隊友需要幫助的時候，彼此都能給予最大的鼓勵打氣。

中華隊20人從八月開始展開集訓，接棒未來女子棒球隊投手教練陳柏羽表示，繼上次亞洲盃後睽違四個月再次集訓，不巧遇上颱風季節影響，讓訓練充滿許多困難，但大家依舊團結努力的訓練，加上頂新和德文教基金會創辦人魏應充的支持，女棒隊真的很幸福。為了讓女孩們更能適應日本球場的人工草皮，接棒未來女棒隊員口中背後默默支持的「魏爸」特別安排了目前全台唯一人工草皮天母棒球場及斗六棒球場讓女孩們進行訓練，也安排了大林慈濟醫院醫生協助女孩們解決運動傷害帶來的問題。

▲▼棒球,中華女子棒球隊,世界盃,頂新和德文教基金會,接棒未來,味全。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲為了適應世界盃人工草皮球場，安排前往天母棒球場集訓。

第三屆亞洲盃獲得最佳指定打擊的林珈羽表示，很感謝味全與頂新和德文教基金會知道集訓一個月的辛苦，貼心為女棒隊員準備了味全最新上市的黑穀芝麻、堅果燕麥飲品，為運動員補充滿滿的營養與活力，成為最強的助力。

2023-2024年世界盃女子棒球錦標賽（WBSC VIIII Women's Baseball World Cup 2023-2024），將於2023年9月13日至9月17日於日本廣島舉行B組賽事，由中華台北、日本、古巴、法國、波多黎各、 委內瑞拉6隊進行單循環賽，前兩名將晉級2024年世界盃決賽，第三名外卡資格依國際排名而定；世界盃會外賽A組已於8月時產出，由美國、加拿大、墨西哥晉級決賽。相關賽事即時請鎖定接棒未來粉絲專頁https://pse.is/4ytdlf

【關於「接棒未來」棒球公益計畫】
頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展，發現台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、提供全額獎助學金助棒球員赴日留學、贊助女子棒球隊等，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。

「接棒未來」粉絲專頁：https://www.facebook.com/baseonfuture/

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
桃園人妻豁出去　「51歲親媽照」曝光！
誣指安晨妤闖前婆家偷東西　元祖食品創辦人慘了
嘉義夫妻困車內溺斃！消防曝逃脫解方　椅背「這根」拔起可破窗
早上還叫料！台中牛排館突倒閉　老闆嗆「要搬就搬」廠商衝了
台中牛排館負責人怪員工差！「雙手一攤」擺爛：我很可憐
不到20分鐘「家裡變泳池」！嘉義光頭哥曝泡水慘照：水深150
快訊／雨區擴大「10縣市大雨特報」 嘉義、台南全列暴雨區
辣人妻變「淫行員」！　千字文自爆上班多P

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋烤肉幫備料、搬酒「只留媳婦1人收」！被婆家情勒5年　不忍了

《人間條件八》開賣6小時完售！劇團緊急加開城市舞台4場次

桃園人妻豁出去　「51歲親媽照」曝光！

鹽酥雞整年買一送一！　老闆娘掛紅布條「賀兒子考上嘉大」

前往世界盃女子棒球錦標賽　頂新和德邀您為中華隊選手加油

快訊／雨區擴大「10縣市大雨特報」　嘉義、台南全列暴雨區

iPhone內建「1笑臉顏文字」　他收到超錯愕：不知是罵人？

不到20分鐘「家裡變泳池」！嘉義光頭哥曝泡水慘照：水深150公分

捷運車廂「多出一片黃」　地板寫超大5字！乘客虧：以為在搭公車

快訊／午後雷雨來襲！8縣市「大雨特報」雨彈最猛範圍曝

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

女兒洗衣花1萬多塊　爸不敢置信氣到無言

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

中秋烤肉幫備料、搬酒「只留媳婦1人收」！被婆家情勒5年　不忍了

《人間條件八》開賣6小時完售！劇團緊急加開城市舞台4場次

桃園人妻豁出去　「51歲親媽照」曝光！

鹽酥雞整年買一送一！　老闆娘掛紅布條「賀兒子考上嘉大」

前往世界盃女子棒球錦標賽　頂新和德邀您為中華隊選手加油

快訊／雨區擴大「10縣市大雨特報」　嘉義、台南全列暴雨區

iPhone內建「1笑臉顏文字」　他收到超錯愕：不知是罵人？

不到20分鐘「家裡變泳池」！嘉義光頭哥曝泡水慘照：水深150公分

捷運車廂「多出一片黃」　地板寫超大5字！乘客虧：以為在搭公車

快訊／午後雷雨來襲！8縣市「大雨特報」雨彈最猛範圍曝

兩樣情！摩洛哥旅行社曝10日恢復導覽行程　觀光客照遊古城

攻城獅提4點反擊台新！預告將採取更多手段捍衛權益

雙十國慶雲林齊步跑　「黃金戰士」現身領跑邀請大家參加

快訊／大雨灌入　台南市、屏東縣兩地先後列淹水警戒

找到原因！鮪魚用變頻冷氣「電費仍破1.9萬」　被神人揪出3問題：受教了

中秋烤肉幫備料、搬酒「只留媳婦1人收」！被婆家情勒5年　不忍了

4阿金排排坐看球賽！「絨毛巨娃」倒爸懷全程猛睡　登大螢幕萌翻

吳念庭猛打賞2打點　9月手感火燙連5戰安打

高虹安遭爆「好朋友」干政　王婉諭點柯文哲表態：新政治非腥政治

校長是癡漢！學校自拍猥褻女學生　存檔多部噁片稱「想重複看」

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

周末變天「雨區擴大」　全台迎雨

廟會迷你裙正妹熱舞爆紅　超美笑容電暈鄉民

不斷更新／暴雨襲擊！嘉義大學各校區停課

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

蛋洗台中牛排館畫面曝　遭貼5字嗆：顧XX還錢

威力彩今晚飆5.2億　4星座4生肖財運旺

倒數鬼門關！4生肖工作運超旺　屬馬「像是抽到上上籤」

嘉義市停班課太亂！黃敏惠臉書遭罵翻

她失戀拜月老　找男條件「打滿1頁A4」！

中原大學宿營「噁心隊呼」　她悔參加：很不舒服

快訊／嘉義市國立高中職緊急宣布：停課不停班

更多熱門

相關新聞

台灣女棒隊赴日打世界盃　爭取晉級決賽

台灣女棒隊赴日打世界盃　爭取晉級決賽

中華女子棒球隊於今日(11)前往日本廣島，參加第九屆世界盃女子棒球錦標賽會外賽B組，極力爭取前進2024年第九屆世界盃女子棒球賽錦標賽決賽資格。

中職組亞冠賽「台灣最強應援團」

中職組亞冠賽「台灣最強應援團」

強吻女球員　西國足協主席終於宣布辭職

強吻女球員　西國足協主席終於宣布辭職

岳東華二軍首場復健賽雙安　陳統恩開轟5打點助兄弟勝

岳東華二軍首場復健賽雙安　陳統恩開轟5打點助兄弟勝

世界盃最神一投　布里吉斯秀逆天三分

世界盃最神一投　布里吉斯秀逆天三分

關鍵字：

棒球中華女子棒球隊世界盃頂新和德文教基金會接棒未來味全

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

小鬼黃鴻升「遺作晚了6年」終於要上映！

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面