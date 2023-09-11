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101kg胖妻酒醉狂怒！「屁股壓坐頭部」逼尪道歉　他慘被活活壓死

▲▼女人。（圖／CFP）

▲俄羅斯一名101公斤的女子與丈夫吵架後，竟直接坐在丈夫的頭上將其壓死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯日前發生了一起離奇的弒夫案，一名重達101公斤的人妻與丈夫爭吵後，為了逼他道歉，竟一屁股坐在了丈夫的頭上，沒想到最後居然將丈夫活活壓死。

據《太陽報》報導，45歲的塔蒂亞娜（Tatyana O）2021年某日與丈夫艾達（Aidar）酒後爆發爭吵。為了阻止艾達離開並向自己道歉，塔蒂亞娜竟趁著艾達俯臥在床時，直接坐在他的脖子上，並用腿壓住他的頭，使艾達無法起身。

期間，艾達多次掙扎，但塔蒂亞娜卻絲毫不肯「鬆腳」，直到女兒聽見爭吵，跑進房間一探究竟時，才發現父親被媽媽壓在了床上，立刻跑到鄰居家求助。

豈料，雖然住在隔壁的婦女迅速趕到現場，但由於她認為這是一場家庭糾紛，塔蒂亞娜與艾達會自行解決彼此的爭端，因此沒有及時報警，直到她聽到塔蒂亞娜在艾達昏迷後發出的尖叫聲後，才立即打電話叫救護車。

當救護人員趕到場時，艾達早已失去了生命跡象，最後被判定為死於「呼吸系統阻塞窒息」。報導稱，塔蒂亞娜在第一次審判中，被認定為無意殺人，因此法庭撤銷了其謀殺指控，並改判「過失致人死亡」。

塔蒂亞娜隨後被判處18個月的勞改，同時還需支付約2000英鎊（約新台幣8萬元）的精神損失賠償，但調查委員會本周宣布將對她提出新的謀殺指控。

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