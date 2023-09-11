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張勇轉任阿里雲首日即辭職！全面退出管理層　蔡崇信接任集團主席

▲▼張勇。（圖／CFP）

▲張勇退出核心管理層。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴核心人物張勇突然退出核心管理層，阿里巴巴今年啟動「1＋6＋N」變革，張勇原訂10日將董事會主席及首席執行官職位分別交棒予蔡崇信及吳泳銘，專心阿里智能雲業務分拆，然而在生效之際，張勇再主動提出卸任阿里雲董事長與首席執行官，由吳泳銘即日起兼任。

9月10日晚，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信發布全員信宣布，已在當日按計劃完成集團管理職務交接，由他接任集團董事會主席職務，吳泳銘出任集團CEO。

張勇原本將主席及CEO職位交棒予蔡崇信及吳泳銘後，專心阿里智能雲業務分拆，但蔡崇信指出，隨著阿里改革平穩過渡，張勇主動提出卸任阿里雲董事長與首席執行官，集團董事會經過慎重的考慮，尊重張勇的決定，即日由新任CEO吳泳銘兼任。

這意味著加入阿里巴巴16年的張勇變相全面退出管理層，不過，全員信中還提到，鑑於張勇對公司發展所做出的巨大付出和卓越貢獻，經阿里合夥人討論，決定授予張勇阿里史上第一個「功勳阿里人」榮譽稱號。並表示，集團決定投資10億美金支持張勇設立面向未來的科技基金，協助阿里對未來的科技布局打造更好的生態環境。

阿里智能雲總舵手換人料不影響分拆，阿里巴巴在聲明提到，將繼續執行之前宣布的計劃，對阿里雲智能集團進行分拆，並另行為其委任管理團隊，但該分拆計劃的完成取決於多種因素，包括資產、負債和合同的成功重組、股權激勵計劃的實施等。

張勇8年前上任阿里巴巴CEO，4年再從馬雲接任阿里巴巴董事會主席一職。阿里巴巴集團主席蔡崇信在內部員工信多次肯定張勇貢獻，「張勇創造了雙11這個家喻戶曉的全球消費者狂歡節、帶領天貓快速發展推動了品牌企業全面互聯網化的大潮、帶領團隊讓阿里順利跨越到無線時代、帶領集團在多個領域和全球進行布局。」

蔡崇信特別提到，4年前張勇接任集團董事會主席後，面臨了抗擊疫情、外部商業環境劇烈變化等眾多挑戰，他帶領阿里穩住大盤，渡過一個又一個難關。

張勇花名為「逍遙子」，自2007年加入阿里巴巴，擔任淘寶網首席財務官。2010年，阿里巴巴推出合夥人制後，張勇以職業經理人的身份進入阿里最高決策層，並於2015年接替馬雲擔任集團CEO，2019年9月出任阿里巴巴集團董事會主席同時兼任集團CEO。馬雲曾在公開信中表示，在張勇出任CEO後，阿里巴巴連續13個季度實現業績健康持續增長。

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