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日本排放7800噸核廢水！首波排放計畫圓滿結束　最快月底排第二波

▲▼福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本東京電力公司從8月24日起開始排放福島第一核電廠「核處理水」（ALPS處理水、核廢水），首波的排放量多達7800噸，當初計畫耗時17天排放，如今首波的核處理水排放工作昨日（10）正式結束，而海水與魚體內的氚濃度檢測也並未超過安全標準。

根據日媒《產經新聞》，日本東京電力公司今日（11）表示，福島第一核電廠從8月24日起正式啟動首波的核處理水排放計畫，預計排放7800噸，該計畫於10日圓滿結束，貯存槽內的核處理水順利完成排放，11日起將實施以淡水沖洗配管內殘留核處理水的作業，至於第二波核處理水排放計畫的排放量則同樣為7800噸。

報導指出，當局在計畫實施前，將針對核處理水放射性物質的濃度進行確認、檢查排放等相關設備，最快將從本月下旬起實施第二波的核處理水排放計畫。

依照東京電力公司的計畫，1噸的核處理水須由1200噸的海水稀釋，核處理水每公升的含氚量濃度必須低於1500貝克，不僅低於世界衛生組織（WHO）飲用水水質標準規定的每公升1萬貝克，更僅為日本國內標準的40分之1。

日本東京電力公司也於8月31日在排海口附近實施海水氚含量濃度檢測，發現每1公升的海水僅測出10貝克的氚，強調毫無安全上的疑慮。

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