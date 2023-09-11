苗栗銅鑼五福廟中元普渡法會結束　6千5百盤供品1分鐘掃光

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉五福廟「中元搶供品」因新冠疫情停辦2年，昨(10日)廟方恢復舉辦中元普渡法會，法會在晚間8點左右結束，就在法會結束鳴砲聲後，6千5百盤供品大約1分鐘就被一掃而空，每一個民眾都笑容滿面、滿載而歸。

▲銅鑼五福宮每年農曆7月最後一個周日都會舉辦中元普渡法會，法會一結束供品會分享給民眾，數千盤的供品瞬間被搶光。（圖／記者蔡文淵翻攝）

普度法會結束前，大批信眾早已在供桌旁等待，也有不少外籍移工前來湊熱鬧，家住附近的民眾更是全家出動，幾乎都備妥大袋子或菜籃來裝供品。當法會結束的鞭炮聲一響，現場民眾一擁而上，大夥使出渾身解數把供桌上的供品掃入袋子裡面，大約1分鐘時間，只剩下空盤在桌上，大家都滿載而歸。

銅鑼鄉五福廟主要供奉五嶽大帝及地藏王菩薩，每年農曆7月最後一個周日都會舉辦普度法會，在法會結束後會將麵條、餅乾、水果等供品與信眾分享，廟方說，因大家動作快，供品瞬間秒殺，才會被外界認為是「搶供品」。



據了解，銅鑼五福廟搶供品傳統已有40多年歷史，也成為農曆七月地方上特有習俗。前年和去年因為新冠肺炎疫情嚴重而停辦，今年才恢復舉辦。

▲▼法會過後，民眾搶裝供品，大家都滿載而歸。（圖／記者蔡文淵翻攝）