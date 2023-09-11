遊艇版李宗瑞栽了！涉下藥性侵3正妹遭通緝...狼狽落網畫面曝

▲張姓男子從軍情局退役後，經營遊艇公司沈迷紙醉金迷世界後染毒，又下藥性侵多名女子遭判刑9年後展開逃亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

再用心還是栽了！張姓男子從軍情局退役後經營遊艇公司，在遊艇圈被稱為「張約翰」，因沈迷紙醉金迷，不僅染毒還因妨害性自主罪等罪遭通緝。但張男不願入監服刑，展開逃亡，更靠多名女朋友掩護逃避追緝。士林警分局日前掌握其行蹤展開圍捕，險遭他拔槍反擊，所幸警方火速將他壓制在地，全案依法偵辦。

被士林警分局列管登記報到性侵害加害人張姓犯嫌，在遊艇界人稱「遊艇大亨」，之前因涉性侵案，北檢要求他從2018年6月起至2025年6月止，應到派出所登記報到，但張嫌去年因妨害性自主案遭重判9年後，開始畏罪潛逃未按時報到，且經多司法機關發布毒品、侵佔等通緝，士林警分局分局長黃水願上任後高度重視，立即成立專案小組，責成同仁戮力盡速查緝，

▲張男狼狽落網。（圖／記者黃宥寧翻攝）

案經專案小組埋伏、跟監數月於9月初深夜，發現張嫌出現於新北市淡水山區產業道路，立即上前圍捕，但他卻從腰間準備拔槍射擊，所幸警方立刻迅速擒抱壓制在地，並當場於張嫌腰際取獲克拉克手槍1把、子彈11顆，另又在他藏匿處所再起獲散裝改造掌心雷手槍1把、子彈5顆、藍波刀1把、登山刀1把、瑞士刀1把、電擊器1只、防彈背心、迷彩偽裝服1套及逃生用繩索1捆等證物。

張嫌落網後不斷表示，「我對不起家人、對不起國家」。據悉，51歲張嫌曾在軍情局任情報員，派駐在墨西哥等處，中校退伍後開始經營遊艇生意，甚至在網路上不斷炫耀自己擁法國巴黎藍帶廚藝學院法式甜點學歷，更有多名大咖明星曾搭過他的船。

2017年5月27日，張男見1名女子酒醉趴在北市麗池國賓大樓的樓梯，隨即「撿屍」帶往大佳河濱公園性侵得逞，事後被判拘役115日以及2年徒刑，獲緩刑5年，期間須提供240小時勞動服務，並接受5小時教育課程；同年12月9凌晨，又在錢櫃對1名女子下藥性侵；2018年1月27日對另名女子下藥，幸未得逞。

▲張嫌藏匿處起獲多樣刀、槍等物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林警分局調查相關事證後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及強制性交罪等3案通緝，移送士林地檢署、北檢、北院偵辦，並已發監執行中。

士林分局強調，對於維護治安工作絕不懈怠，針對不法份子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸。槍枝之危害，嚴重影響民眾生命、身體及財產安全，「打擊犯罪、檢肅槍枝」是當前重點工作，將續執行各式掃蕩勤務，展現打擊犯罪之決心，以淨化治安。