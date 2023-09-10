嘉義縣雨災明6校停班課、休園一覽　消防派艇搶救18人

▲嘉義市警消出動橡皮艇救出受困民眾 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣市10日午後豪大雨，甚至嘉義市東區出現破300毫米的驚人雨量，也讓嘉義縣6間山區學校陸續因為安全因素11日必須停課，阿里山林鐵及之阿里山國家森林遊樂區也停駛及休園。嘉義市與嘉義縣交界永欽橋因道路積水傳出民眾車輛受困，警消急奔救援，最終救出18人。

▲嘉義市溝渠將近滿水位 。（圖／讀者提供）

中央氣象局發布嘉義縣、嘉義市9月10日晚間至9月11日凌晨豪雨特報，且嘉義縣阿里山鄉9月11日停班停課，為維行車安全，阿里山林鐵本、支線明日（11日）停駛，阿里山林鐵將進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持車票至林鐵各車站或全省ibon辦理全額退票。

因阿里山鄉轄內大雨導致多處道路中斷，嘉義縣政府已宣佈明日阿里山鄉停止上班上課，林業及保育署嘉義分署所管轄之阿里山國家森林遊樂區定於明日8點休園。

嘉義縣政府也宣布竹崎鄉中興、中和及光華國小學、番路鄉隙頂國民小學，明停止上班停止上課，聯同番路鄉大湖國小及阿里山鄉山美國小已6校停止上班上課。

嘉義市稍早也傳出民眾開車在永欽2號橋靠近永和交流道淹水受困事宜，嘉義市消防局派出湖內、德安、東區及南區分隊7車15人，(6消防車、1救護車、3船艇)，前後救出15位受困民眾，