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阿里山林鐵全線通車預演　「水山療癒步道」啟用

▲▼ 水山療癒步道啟用 。（圖／嘉義林管處提供）

▲阿里山國家森林遊樂區內以森林療癒為主題的「水山療癒步道啟用 。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林區管理處為營造森林療癒新秘境，於阿里山國家森林遊樂區祝山林道旁既有連接水山步道小徑，以手作步道、降低生態干擾方式打造「水山療癒步道」，11日辦理啟用儀式，邀請在地社區、台灣森林保健學會、學術單位、機關團體及地方民意代表等共襄盛舉，除欣賞安定心寧的頌缽表演，也進行森林療癒五感體驗。

▲▼ 水山療癒步道啟用 。（圖／嘉義林管處提供）

▲由台灣森林保健學會林家民老師帶領與會貴賓實際體驗森林療癒內容，闔上眼睛靜心感受森林的聲響 。（圖／嘉義林管處提供）

水山步道位於阿里山國家森林遊樂區內，是昔日阿里山通往東埔之林鐵支線的一小段，為提高步道使用的便利性形成環狀步道系統並營造園區秘境亮點，嘉義林管處特別以森林療癒為主題整建此路線，自祝山林道旁既有連接水山步道小徑，以保護沿線特色植被、樹木根系及生物棲地，搭配自然材質手作步道方式打造森林療癒步道，巧妙的將森林、回收山葵園及早期工作路徑重新規劃整合，串聯祝山林道、水山巨木與森林鐵道，形成一富含自然地景、歷史足跡、人文懷舊的環狀步道系統。

▲▼ 水山療癒步道啟用 。（圖／嘉義林管處提供）

▲透過頌缽的聲響，讓現場參與者靜下心來打開五種感官體驗森林 。（圖／嘉義林管處提供）

嘉義林管處表示，水山療癒步道沿途景緻優美也相當寧靜，由入口至水山巨木全長約860公尺，其中設置了「水山教室」、「森之座」、「意想地」、「森天觀影」等療癒空間，打造園區提供環境教育、森林療癒、生態旅遊體驗活動的一處秘境場所，行走其中可充分感受森林的氛圍，讓心靈沉浸在與森林之間的對話。民眾可配合森林療癒解說柱，將眼睛闔上、氣息吐出、心事埋藏、躺臥休息，並以森遊阿里山APP藍芽推播療癒解說內容，任何時間造訪都能進行自導式療癒活動，後續林管處也將培訓在地的阿里山生態旅遊協會解說員，為遊客提供療癒解說課程服務。

▲▼ 水山療癒步道啟用 。（圖／嘉義林管處提供）

▲水山療癒步道自入口起各節點都有療癒解說柱供遊客可以森遊阿里山app進行自導式療癒體驗。（圖／嘉義林管處提供）

森林療癒可幫助減輕壓力、焦慮和憂鬱等負面情緒，同時增強身心健康和免疫力，民眾可以帶著親朋好友一起來探訪，透過這條療癒步道幫助自己與自然建立更親密的關係，促進人與自然的和諧發展。遊客在祝山看完日出後，步行祝山林道下來可以串接水山療癒步道體驗森林療癒，再走水山步道聯接沼平遊憩區，這是嘉義林管處為豐富阿里山旅遊體驗的重要規劃，也是為阿里山林業鐵路全線通車預做準備。

▲▼ 水山療癒步道啟用 。（圖／嘉義林管處提供）

▲水山療癒步道內療癒空間「森天觀影」（圖／嘉義林管處提供）

▲▼ 水山療癒步道啟用 。（圖／嘉義林管處提供）

▲水山療癒步道內療癒空間「森天觀影」（圖／嘉義林管處提供）

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