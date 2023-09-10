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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯缺錢專偷娃娃機台4次　台主監視器又看到他怒報警：還來偷

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子有竊盜及毒品通緝，因缺錢話用，多次持圓盤電磨機、十字起子及鋸刀，在板橋、土城地區，利用半夜破壞夾娃娃機台零錢箱，偷取現金，被害台主氣得牙癢癢，還將他照片貼在店內，沒想到，男子又上門行竊，被台主用即時監視器看到，除了報警外，還通知其他3名台主，要活逮竊嫌，警方獲報到場，將正準備下手偷竊的男子逮補，訊後依加重竊盜送辦並解送歸案。

▲▼陳男前後4次偷取娃娃機台零錢，警方獲報趕抵將他逮補，起獲作案用工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男前後4次偷取娃娃機台零錢 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，45歲陳姓男子因竊盜及毒品罪遭新北地院及地檢署發布通緝，日前因無業缺錢，手提圓盤電磨機、紅色十字起子及鋸刀等作案工具，在板橋及土城地區，尋找無人看守的夾娃娃機店，破壞零錢箱鎖頭，偷取裡面現金，前後犯下4起竊盜案，讓機台主氣的牙癢癢，還將他照片截圖貼在店內。

▲▼陳男前後4次偷取娃娃機台零錢，警方獲報趕抵將他逮補，起獲作案用工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到陳男食髓知味，8日凌晨4時許，又跑到板橋區四川路二段一間娃娃機店，鬼祟準備犯案，機台主從即時監視器看到，氣炸通報其他3名台主，並報警協助，轄區警方火速到場，當場與4名台主一同逮補陳男，起獲作案工具。

被害台主向警方表示「我們都有發照片和錄影，傳到每一個台主跟場主的群組，都已經貼照片在機台上，結果還來偷錢真的是很過分。」陳男供稱缺錢花用生活困難，沒辦法才偷竊機台現金花用。訊後陳嫌被依加重竊盜罪移送法辦，另竊盜、毒品通緝部分，依法解送新北地方法院、地方檢察署歸案，後續將擴大清查陳男是否涉及其他案件。

▼警方獲報趕抵將他逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男前後4次偷取娃娃機台零錢，警方獲報趕抵將他逮補，起獲作案用工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方起獲作案用工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼陳男前後4次偷取娃娃機台零錢，警方獲報趕抵將他逮補，起獲作案用工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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