狙殺細節曝光！兒子襲警被制伏　69歲母拔刀對峙「遭開槍擊斃」

▲重慶女子持刀襲警被擊斃。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一人妻10日凌晨在家中，慘遭前夫毆打，報警求助。警員趕來後，遭到前夫和前婆婆的劇烈阻撓和反抗。之後，前婆婆更拿出菜刀襲擊警員。最後，警方在警告對方無效後，開槍將她擊斃。留言區，大部分網友認為警方處置正確。不過也有網友建議公布更多細節，質疑是否存在執法過當，「警察制伏不了一個老人？」

據平安萬州通報，9月10日凌晨1時許，萬州區警方接到陳姓女子（45歲，萬州區人）報警求助，稱她在牌樓街道家中被醉酒的李姓男子（45歲，萬州區人，是陳女前夫，2019年離婚，但仍同居至今）毆打，並被追打至青岩坡附近。

警員出警找到陳女，將她護送回家進行調解。調解中，李男情緒激動繼續打罵陳女。警員阻止過程中，李男又對警員辱罵推打。

警方通報寫道，警員遂對李男實施約束控制。李男的母親萬姓女子（69歲，萬州區人）見狀上前阻止，並躺地上打滾，閉目聲稱身體不適。警員立即通知救護車前來處置，急救醫生到場後，萬女拒不配合檢查，隨後起身到廚房「拿菜刀揮舞襲擊」警員。

通報稱，警員對萬女警告無效後，使用槍枝將她擊傷，萬女經送醫搶救無效死亡。檢察機關已依法啟動調查，工作組正在調查處理中。

留言區，部分網友認為警方處置正確，「大快人心，她這兒子也應該坐牢吧」、「這母子連警察都敢打，不敢想像做媳婦的在家裡被打成什麼樣」、「有其母必有其子」、「不是一家人不進一家門，擱誰面前撒潑」。

但也有網友質疑稱，「笑死了，制伏不了一個70歲老太太？就是普通老百姓遇到估計都能制伏，老百姓性命任由你們糟蹋？還有人拍手叫好 ？人都死了反正報導官老爺寫」。