　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹攝影師泳池溺斃！150萬女Coser被諷「殺人犯」遭網路霸凌4年

▲▼夏美醬。（圖／翻攝自微博）

▲夏美醬是微博上擁有150萬粉絲的時尚博主。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

夏美醬是微博上擁有150萬粉絲的時尚博主，20歲出頭以平面模特的身分出道，她嚮往一切和美有關的事物，喜歡拍美麗的照片，愛穿漂亮的小裙子，想和「美女」交朋友，給自己取名「夏美醬」。現在，這個名字和「殺人犯」綑綁在一起。

據《極晝》報導，2017年的一次塞班島之旅，夏美醬目睹了隨行攝影師的溺亡，並拍下一段14秒的影片。這則影片讓她成為眾矢之的，遭受了長達4年多的網路霸凌。為了解釋真相，今年年初，男友幫她發起了一場澄清話題，並迅速衝上熱搜。但夏美醬醬沒想到，先於「清白」到來的，是一封自殺宣告。

夏美醬早年以寫真模特出道，她身材姣好，拍過些大尺度寫真，在Coser圈紅極一時，成名的同時也開始收到陣陣惡評。按照夏美醬的理解，這是「網紅」的自覺，「既然要享受別人喜歡妳，就要能承受別人不喜歡妳。」

惡言似乎從不困擾她，除了關於那件事。2017年，Coser圈內的女攝影師劉宥靈在塞班島溺亡，同行的夏美醬目睹了全過程，這件事當年上了微博熱搜，「她（夏美醬）當時笑了」、「她第一反應不是救人，而是拿起手機拍影片」。
​​
這是一段14秒的影片，她保存到現在。她後來很多時候都想，要是沒拍那條影片就好了，她就不會被罵，但如果不是因為拍影片，劉宥靈的溺水會不會更難被發現？不過，「最後還是沒有救上來，說這些其實也根本沒有意義，」她總是警惕而消極。

▲▼夏美醬。（圖／翻攝自微博）

▲夏美醬遭網路霸凌4年。（圖／翻攝自微博）

夏美醬透露，當時自己會拍影片，只是因為看到大家玩得很開心，當時只以為朋友用奇怪的姿勢游泳，沒有在第一時間意識到「出事了」，後來才發現不對勁，也馬上按下暫停錄影鍵並大喊救人。

夏美醬直言，自己沒有見死不救，當時同行的幾人都不太會游泳，所以自己馬上大叫請別人來幫忙，隨後也不斷奔跑找人來幫忙，其他人也不斷在想幫法救溺水的朋友， 當時送往醫院時，溺水的朋友也還有心跳和脈搏，只是因為當地醫療設備不健全的關係，所以最後朋友還是離開了。

夏美醬說，處在當時的驚惶中，她甚至暫時忘記當時自己拍了那則影片，「我都不知道我剛好拍到了她溺水，懵掉了，那種慌亂的情況下，誰還記得自己在拍影片？」後來，在警察局作筆錄時，被警察問到，她才想起來。事發後酒店稱泳池監視器畫面缺失，作為劉宥靈生前的最後一段影像，這則影片夏美醬主動給了律師和劉的父母作為訴訟證據。

劉宥靈的好友佐伊，4年前接到那通塞班的電話噩耗後，停下手中所有的工作，幾天後接上了劉的父母，趕到塞班。期間，她沒見到任何一個與劉宥靈同行的人。在她領著兩位老人剛到達塞班的那天，那群網紅團隊剛好離境回國。對方解釋說，團隊出發時以免簽方式前往塞班，延簽申請被拒，只能按照機票日期返程。

▲▼夏美醬。（圖／翻攝自微博）

▲網路多人關注夏美醬事件。（圖／翻攝自微博）

4年了，佐伊到現在都不能釋懷，「出了事第一時間回國，看不到一點爭取的態度。」起初，她只想幫二老爭取應得的權益。可到達塞班後他們發現，塞班之行被團隊老闆解釋為自費旅行。這不得不讓她懷疑是「想逃避責任」，拿到劉宥靈的遺物後，電腦硬盤也被清空了。

溺水事件發生後的第三天，夏美醬在微博上寫下了事情經過作為澄清，後來也成為同行者中唯一願意公開發聲的人。佐伊的微博下有網友質疑，「溺水事件夏美醬充當了什麼角色？全程圍觀嗎。」佐伊回覆，「不，她全程錄影片，不救人。」

她記得劉父母給她看的影片，背景音夏美醬的笑聲幾乎要擊穿了她，她甚至聽說，夏美醬主動給警察和叔叔阿姨遞了影片，「這是什麼目的？難道是要證明劉宥靈的死跟她沒關係？」

今年一月，夏美醬的男友肥肉在網上發起澄清話題。他是個小有名氣的原創博主，愛慕夏美醬的性感漂亮，熟識之後，又喜歡這個95後女孩超出年齡的沉靜。2017年事發後，肥肉從夏美醬那裡了解經過，他還記得第一次看影片時的衝擊感，「很可怕」、「她的溺亡是悄無聲息的」。

他們在一起之後，開始嘗試拍戀愛主題的vlog，肥肉寫腳本，夏美醬出鏡，塞班島的陰影在生活裡似乎慢慢淡去。直到一次意外，暗湧卷成激流。2019年，肥肉因無故打人被拘留。「知名博主打人」迅速衝上熱搜，作為他的女友，夏美醬的往事也被挖出，無故打人的肥肉女朋友就是當年見死不救的夏美醬。

▲▼夏美醬。（圖／翻攝自微博）

▲夏美醬和自己的小貓咪。（圖／翻攝自微博）

肥肉考慮過公布影片，夏美醬拒絕，「我不可能讓劉老師最後的樣子出現在網上。」自2017年回國後，她再沒靠近過泳池，至今不會游泳，並且抗拒一切社交，「我親眼看見她出事，我沒法再接受身邊出現任何意外了。」​

今年1月，夏美醬終於鼓足勇氣打算澄清。可是，和說她是「殺人犯」文章上萬的按讚數量相比，澄清文轉發量甚至沒有過千。有人指責她避重就輕，把商業活動描述成旅拍，還有人乾脆定性為「洗白」，「人家女兒都沒有了，妳良心呢？」
夏美醬徹底絕望了，再沒對外解釋過。
​ ​
某種程度上，佐伊與夏美醬-「聲討者」與「殺人犯」，自2017年參與網路發聲以來，她們就牢牢綑綁在了一起。對佐伊來說，劉宥靈去世的第一年最難熬，「突然有一天，這個人不在了，毫無徵兆，你生活裡沒有她了。」
​​
2019年肥肉入獄夏美醬遭網路霸凌，佐伊也收到了大量私信，她確實感到疲了，想從罵戰中退出來，專門發了一條微博回應，「希望不再收到私信，網路暴力真的很可怕……，揭傷疤真的很疼很疼。」但今年1月，當澄清話題逐漸升溫，她一改常態、在微博上言辭激烈地譴責，「一條人命哪是妳解釋兩句就能洗白的？」佐伊後來解釋，「這次（發聲）是因為牽扯到劉宥靈了」，她不能不管。

但局勢已經失控，參與澄清的網友大多是夏美醬和肥肉這些年來新增的粉絲，佐伊的微博迅速引起關注，網友們順著時間線，挖出她2017年留下的言論，發現這裡是源頭，並指責她「以逝者朋友身分故意抹黑造謠夏美醬」。期間，肥肉也每天都會發幾十條微博喊話佐伊，「夏美醬澄清」的話題，轉向討伐「佐伊造謠」。

連續被攻擊一週後，佐伊委托了律師，並開始收集被網路霸凌的證據。1月26日從公證處離開的那個下午，她失望極了，工作人員告訴她，公證週期最少十五天，春節後才能正式處理。佐伊無法想象在泛濫罵聲中再熬過半個月，「我不是網紅，抗壓能力沒有那麼強！」

▲▼夏美醬。（圖／翻攝自微博）

▲夏美醬不斷收到網友惡評。（圖／翻攝自微博）

死亡是一瞬間冒出來的念頭，她必須讓腦中的罵聲立刻消音，一個更深的念頭是，「我想讓他們有負罪感。」她翻出了家裡所有的抗抑鬱藥和安眠藥，晚上9點，那些藥片擺在面前，她胡亂摳出來往嘴裡送。1月28日晚上11點，服藥兩天後，佐伊在醫院ICU重症監護室醒來。因為服下劑量太重，醫生連下兩份病危通知書，經過全身血液透析後才脫離生命危險。
​​
出院後，佐伊無法正常吃飯睡覺，幾天內瘦了4公斤；過去她怕光，現在夜晚家裡一盞燈都不許滅掉；跟朋友見面，她總是毫無徵兆地流淚，把手裡攥著的紙一點點撕扯成細條。

她從家人那裡得知，自己的微博收到大量舉報，被站方永久禁言，理由是「擾亂秩序和惡意攻擊他人」。她不知道自己哪裡出了問題，「我覺得有理說不通，百口莫辯。」她說，今年2月，趁家人不在，自己又嘗試了一次自殺。在醫院醒來，母親在床邊崩潰大哭，她心軟了，也跟著哭。凌晨2點她悄悄發了一條朋友圈，「我想死，但我不敢，我怕我媽抱著我冰冷的屍體嚎啕大哭。」劉宥靈媽媽給她評論，別做傻事，這是每個母親最不願遇到的事，阿姨的疼是說不出的疼。

事情過去兩個月後，佐伊問朋友，「是不是我管得太多了？我想是我執念太深了。」她說，自己被確診為重度抑鬱症復發，並伴有精神障礙的雙相情感障礙。

得知佐伊獲救、微博也被永久禁言，第二天，夏美醬就「佐伊誹謗」在上海正式報案。之前她找過好幾次律師，律師都不接，說很難定性。從派出所離開時，肥肉鼓勵夏美醬把接報回執更新到微博上。「有什麼用？」夏美醬依舊消極，但她久違地在微博上發了一張朋友合照，那是幾個月前去長白山旅游拍的，因為害怕朋友被牽連挨罵，此前夏美醬一直不敢分享。

不管如何，對夏美醬來說，這一年都意味著一個新的開始，她開始學習服裝設計，這個決定籌備已久，「我希望互聯網不要占用我太多精力」，如今每週都有一天，她會在自己的辦公室裡做版、畫圖，那裡有大大的落地窗，有恰到好處的陽光。
​​

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
本土744例再飆確診新高！全台海量足跡一次看
本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」　5QA看懂
「3縣市」都要類普篩了！　受檢對象一次看
鋒面雨彈將抵台！冷空氣襲「白天驟降8°C」
快訊／傳確診者足跡　台中文心秀泰閉館清消
快訊／張國煒重返長榮集團　將接任立榮航空董座
快訊／若全國每日本土數破千　侯友宜：新北不再公布足跡！
快訊／台中47確診足跡曝！　成吉思汗健身房中了
快訊／發生「規模4.1地震」！　最大震度3級
快訊／康橋小二生確診！　全年級停課「家長急接回」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海方艙患者「平均7天」即可康復返家　專家：復陽沒傳染性

女主播排排坐「天橋下」直播　桂林「網紅一條街」爆紅

正妹攝影師泳池溺斃！150萬女Coser被諷「殺人犯」遭網路霸凌4年

美聲援港媒「行使新聞自由非罪行」　陸官方：停止無聊政治表演

陸近期依法釋放李明哲　陸委會：務求最短時間內安全返台

學霸妹16歲上牛津大學！「絕美臉蛋」遭質疑身分造假：和學術不搭

京東上海物流中心畫面罕見冷清　「缺人手」下單物資等10天

與無症狀患者「戶外挖野菜」　1人未戴口罩中招！官方：氣溶膠傳播

HR羞辱「垃圾就是垃圾」　網看對話紀錄..應聘者也沒情商

一車賺12.9萬貨車司機仍拒往上海　糧油公司：建議開發鐵路運力保供

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

上海方艙患者「平均7天」即可康復返家　專家：復陽沒傳染性

女主播排排坐「天橋下」直播　桂林「網紅一條街」爆紅

正妹攝影師泳池溺斃！150萬女Coser被諷「殺人犯」遭網路霸凌4年

美聲援港媒「行使新聞自由非罪行」　陸官方：停止無聊政治表演

陸近期依法釋放李明哲　陸委會：務求最短時間內安全返台

學霸妹16歲上牛津大學！「絕美臉蛋」遭質疑身分造假：和學術不搭

京東上海物流中心畫面罕見冷清　「缺人手」下單物資等10天

與無症狀患者「戶外挖野菜」　1人未戴口罩中招！官方：氣溶膠傳播

HR羞辱「垃圾就是垃圾」　網看對話紀錄..應聘者也沒情商

一車賺12.9萬貨車司機仍拒往上海　糧油公司：建議開發鐵路運力保供

一眼愛上收容所汪！暖爸一早「置板凳」門口紮營　如願領養命定狗

美國人權報告反映在台移工遭不當剝削　勞動部出面回應

全球「斷鏈」恐比去年還慘！專家曝最終結局：實在令人擔憂

建議發燒急診病患做PCR…一驗陽性　高雄聯醫11醫護遭匡列採檢

全台海量確診足跡一次看　禮服店、小吃部「娛樂圈燒不停」

不斷更新／10首長自訂標準不跟進　全國各縣市停課標準一次看

虎斑貓一早「大字躺床」曬肚皮　超爽喵生看傻媽：不想努力了

伊拉克阿公超威！103歲「3度結婚」　甜娶37歲嫩妻：想生更多小孩

快訊／高雄2警確診...近40人等待篩檢結果　派出所業務幾乎停擺

首座專責推廣臺語園區　桃園「八塊厝民俗藝術村」召募志工

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

大陸熱門新聞

證券高層讚上海封城！8天後就醫不及病逝

國台辦：將釋放李明哲「安排返台」

上海封城貓變貨幣　橘貓「接客換回橙子」

學霸妹16歲上牛津大學！絕美臉蛋遭質疑身分造假

只服務男性！黑絲妹彎腰刮鬍紅了

他確診愛滋被分手絕望等死！5年後複查發現未感染

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

李立群稱上海物資緊張　國台辦已聯繫本人

民眾一片罵聲「該笑還是該哭？」 東方衛視「抗疫特別節目」急喊停

「美國忙台灣不添麻煩」　國台辦回諷

系統預測上海將逾30萬人染疫！　控制疫情時間點曝

16歲女網紅開跑車炫耀！粉絲眼尖揪1細節怒檢舉

飛機降落她待廁所不出來！空姐急瘋

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

更多熱門

相關新聞

16歲女網紅開跑車炫耀！粉絲眼尖揪1細節怒檢舉

16歲女網紅開跑車炫耀！粉絲眼尖揪1細節怒檢舉

廣西欽州市警方近日接網友舉報稱，一名女網紅發布一段開車影片，但她是未成年且無駕駛證。交警對影片內容進行核查，掌握了駕駛人個資，傳喚其接受調查。據悉，劉姓網紅僅16歲，當天駕駛別人的紅色敞篷跑車，讓朋友拍影片發到網上，不料被粉絲檢舉。

上海封城　百萬網紅：體驗了「飢荒瘦法」

上海封城　百萬網紅：體驗了「飢荒瘦法」

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：100萬捐不捐無所謂

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：100萬捐不捐無所謂

爆料者：Meta計畫推IG、FB虛擬幣　網紅發文就能賺、可借貸生息

爆料者：Meta計畫推IG、FB虛擬幣　網紅發文就能賺、可借貸生息

獨／爆網紅艾瑪性騷擾又「背骨」　館長慘了

獨／爆網紅艾瑪性騷擾又「背骨」　館長慘了

關鍵字：

夏美醬攝影師網紅殺人犯網路霸凌劉宥靈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面