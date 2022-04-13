正妹攝影師泳池溺斃！150萬女Coser被諷「殺人犯」遭網路霸凌4年

▲夏美醬是微博上擁有150萬粉絲的時尚博主。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

夏美醬是微博上擁有150萬粉絲的時尚博主，20歲出頭以平面模特的身分出道，她嚮往一切和美有關的事物，喜歡拍美麗的照片，愛穿漂亮的小裙子，想和「美女」交朋友，給自己取名「夏美醬」。現在，這個名字和「殺人犯」綑綁在一起。

據《極晝》報導，2017年的一次塞班島之旅，夏美醬目睹了隨行攝影師的溺亡，並拍下一段14秒的影片。這則影片讓她成為眾矢之的，遭受了長達4年多的網路霸凌。為了解釋真相，今年年初，男友幫她發起了一場澄清話題，並迅速衝上熱搜。但夏美醬醬沒想到，先於「清白」到來的，是一封自殺宣告。

夏美醬早年以寫真模特出道，她身材姣好，拍過些大尺度寫真，在Coser圈紅極一時，成名的同時也開始收到陣陣惡評。按照夏美醬的理解，這是「網紅」的自覺，「既然要享受別人喜歡妳，就要能承受別人不喜歡妳。」

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惡言似乎從不困擾她，除了關於那件事。2017年，Coser圈內的女攝影師劉宥靈在塞班島溺亡，同行的夏美醬目睹了全過程，這件事當年上了微博熱搜，「她（夏美醬）當時笑了」、「她第一反應不是救人，而是拿起手機拍影片」。

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這是一段14秒的影片，她保存到現在。她後來很多時候都想，要是沒拍那條影片就好了，她就不會被罵，但如果不是因為拍影片，劉宥靈的溺水會不會更難被發現？不過，「最後還是沒有救上來，說這些其實也根本沒有意義，」她總是警惕而消極。

▲夏美醬遭網路霸凌4年。（圖／翻攝自微博）

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夏美醬透露，當時自己會拍影片，只是因為看到大家玩得很開心，當時只以為朋友用奇怪的姿勢游泳，沒有在第一時間意識到「出事了」，後來才發現不對勁，也馬上按下暫停錄影鍵並大喊救人。

夏美醬直言，自己沒有見死不救，當時同行的幾人都不太會游泳，所以自己馬上大叫請別人來幫忙，隨後也不斷奔跑找人來幫忙，其他人也不斷在想幫法救溺水的朋友， 當時送往醫院時，溺水的朋友也還有心跳和脈搏，只是因為當地醫療設備不健全的關係，所以最後朋友還是離開了。

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夏美醬說，處在當時的驚惶中，她甚至暫時忘記當時自己拍了那則影片，「我都不知道我剛好拍到了她溺水，懵掉了，那種慌亂的情況下，誰還記得自己在拍影片？」後來，在警察局作筆錄時，被警察問到，她才想起來。事發後酒店稱泳池監視器畫面缺失，作為劉宥靈生前的最後一段影像，這則影片夏美醬主動給了律師和劉的父母作為訴訟證據。

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劉宥靈的好友佐伊，4年前接到那通塞班的電話噩耗後，停下手中所有的工作，幾天後接上了劉的父母，趕到塞班。期間，她沒見到任何一個與劉宥靈同行的人。在她領著兩位老人剛到達塞班的那天，那群網紅團隊剛好離境回國。對方解釋說，團隊出發時以免簽方式前往塞班，延簽申請被拒，只能按照機票日期返程。

▲網路多人關注夏美醬事件。（圖／翻攝自微博）

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4年了，佐伊到現在都不能釋懷，「出了事第一時間回國，看不到一點爭取的態度。」起初，她只想幫二老爭取應得的權益。可到達塞班後他們發現，塞班之行被團隊老闆解釋為自費旅行。這不得不讓她懷疑是「想逃避責任」，拿到劉宥靈的遺物後，電腦硬盤也被清空了。

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溺水事件發生後的第三天，夏美醬在微博上寫下了事情經過作為澄清，後來也成為同行者中唯一願意公開發聲的人。佐伊的微博下有網友質疑，「溺水事件夏美醬充當了什麼角色？全程圍觀嗎。」佐伊回覆，「不，她全程錄影片，不救人。」

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她記得劉父母給她看的影片，背景音夏美醬的笑聲幾乎要擊穿了她，她甚至聽說，夏美醬主動給警察和叔叔阿姨遞了影片，「這是什麼目的？難道是要證明劉宥靈的死跟她沒關係？」

今年一月，夏美醬的男友肥肉在網上發起澄清話題。他是個小有名氣的原創博主，愛慕夏美醬的性感漂亮，熟識之後，又喜歡這個95後女孩超出年齡的沉靜。2017年事發後，肥肉從夏美醬那裡了解經過，他還記得第一次看影片時的衝擊感，「很可怕」、「她的溺亡是悄無聲息的」。

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他們在一起之後，開始嘗試拍戀愛主題的vlog，肥肉寫腳本，夏美醬出鏡，塞班島的陰影在生活裡似乎慢慢淡去。直到一次意外，暗湧卷成激流。2019年，肥肉因無故打人被拘留。「知名博主打人」迅速衝上熱搜，作為他的女友，夏美醬的往事也被挖出，無故打人的肥肉女朋友就是當年見死不救的夏美醬。

▲夏美醬和自己的小貓咪。（圖／翻攝自微博）

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肥肉考慮過公布影片，夏美醬拒絕，「我不可能讓劉老師最後的樣子出現在網上。」自2017年回國後，她再沒靠近過泳池，至今不會游泳，並且抗拒一切社交，「我親眼看見她出事，我沒法再接受身邊出現任何意外了。」​

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今年1月，夏美醬終於鼓足勇氣打算澄清。可是，和說她是「殺人犯」文章上萬的按讚數量相比，澄清文轉發量甚至沒有過千。有人指責她避重就輕，把商業活動描述成旅拍，還有人乾脆定性為「洗白」，「人家女兒都沒有了，妳良心呢？」

夏美醬徹底絕望了，再沒對外解釋過。

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某種程度上，佐伊與夏美醬-「聲討者」與「殺人犯」，自2017年參與網路發聲以來，她們就牢牢綑綁在了一起。對佐伊來說，劉宥靈去世的第一年最難熬，「突然有一天，這個人不在了，毫無徵兆，你生活裡沒有她了。」

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2019年肥肉入獄夏美醬遭網路霸凌，佐伊也收到了大量私信，她確實感到疲了，想從罵戰中退出來，專門發了一條微博回應，「希望不再收到私信，網路暴力真的很可怕……，揭傷疤真的很疼很疼。」但今年1月，當澄清話題逐漸升溫，她一改常態、在微博上言辭激烈地譴責，「一條人命哪是妳解釋兩句就能洗白的？」佐伊後來解釋，「這次（發聲）是因為牽扯到劉宥靈了」，她不能不管。

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但局勢已經失控，參與澄清的網友大多是夏美醬和肥肉這些年來新增的粉絲，佐伊的微博迅速引起關注，網友們順著時間線，挖出她2017年留下的言論，發現這裡是源頭，並指責她「以逝者朋友身分故意抹黑造謠夏美醬」。期間，肥肉也每天都會發幾十條微博喊話佐伊，「夏美醬澄清」的話題，轉向討伐「佐伊造謠」。

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連續被攻擊一週後，佐伊委托了律師，並開始收集被網路霸凌的證據。1月26日從公證處離開的那個下午，她失望極了，工作人員告訴她，公證週期最少十五天，春節後才能正式處理。佐伊無法想象在泛濫罵聲中再熬過半個月，「我不是網紅，抗壓能力沒有那麼強！」

▲夏美醬不斷收到網友惡評。（圖／翻攝自微博）

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死亡是一瞬間冒出來的念頭，她必須讓腦中的罵聲立刻消音，一個更深的念頭是，「我想讓他們有負罪感。」她翻出了家裡所有的抗抑鬱藥和安眠藥，晚上9點，那些藥片擺在面前，她胡亂摳出來往嘴裡送。1月28日晚上11點，服藥兩天後，佐伊在醫院ICU重症監護室醒來。因為服下劑量太重，醫生連下兩份病危通知書，經過全身血液透析後才脫離生命危險。

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出院後，佐伊無法正常吃飯睡覺，幾天內瘦了4公斤；過去她怕光，現在夜晚家裡一盞燈都不許滅掉；跟朋友見面，她總是毫無徵兆地流淚，把手裡攥著的紙一點點撕扯成細條。

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她從家人那裡得知，自己的微博收到大量舉報，被站方永久禁言，理由是「擾亂秩序和惡意攻擊他人」。她不知道自己哪裡出了問題，「我覺得有理說不通，百口莫辯。」她說，今年2月，趁家人不在，自己又嘗試了一次自殺。在醫院醒來，母親在床邊崩潰大哭，她心軟了，也跟著哭。凌晨2點她悄悄發了一條朋友圈，「我想死，但我不敢，我怕我媽抱著我冰冷的屍體嚎啕大哭。」劉宥靈媽媽給她評論，別做傻事，這是每個母親最不願遇到的事，阿姨的疼是說不出的疼。

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事情過去兩個月後，佐伊問朋友，「是不是我管得太多了？我想是我執念太深了。」她說，自己被確診為重度抑鬱症復發，並伴有精神障礙的雙相情感障礙。

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得知佐伊獲救、微博也被永久禁言，第二天，夏美醬就「佐伊誹謗」在上海正式報案。之前她找過好幾次律師，律師都不接，說很難定性。從派出所離開時，肥肉鼓勵夏美醬把接報回執更新到微博上。「有什麼用？」夏美醬依舊消極，但她久違地在微博上發了一張朋友合照，那是幾個月前去長白山旅游拍的，因為害怕朋友被牽連挨罵，此前夏美醬一直不敢分享。

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不管如何，對夏美醬來說，這一年都意味著一個新的開始，她開始學習服裝設計，這個決定籌備已久，「我希望互聯網不要占用我太多精力」，如今每週都有一天，她會在自己的辦公室裡做版、畫圖，那裡有大大的落地窗，有恰到好處的陽光。

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